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Whatsapp güncellendi kullanıcılar isyan etti! Kişilerim nerede?

Whatsapp'a bugün yapılan güncellemeyle gelen yeni özellikler bazı kullanıcılarda heyecan yaratırken, bazı kullancılar isyan etti...
09:0624 Şubat 2017
Teknoloji
Whatsapp güncellendi kullanıcılar isyan etti! Kişilerim nerede?
Whatsapp'a bugün yapılan güncellemeyle gelen yeni özellikler bazı kullanıcılarda heyecan yaratırken, bazı kullancılar isyan etti...

Snapchat çıktığı günlerden beri piyasayı kasıp kavuruyor, Snapchat’e göre daha eski ve fazla kullanıcıya sahip olan uygulamalar ise Snapchat’in özelliklerini kendi programlarına ekleyerek kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Önce Instagram’a gelen hikayen özelliğinden sonra Whatsapp’a aynı özellik benzer şekilde geldi. Whatsapp durum güncellemelerini fotoğraf ve video aracılığıyla(emoji, yazı ve doodle da olacak tabi ki) güncelleyebileceksiniz. Güncellemeyi yaptığınızdan 24 saat sonra ise koyduğunuz şeyler silinecek.

Whatsapp uygulamasının klasik halini seven kullanıcılar ise bu güncellemeyle programın daha karmaşık hale geldiğini savundu ve isyan etti. Kişilerim kısmına erişimin değişmesi isyana neden olan büyük etken olarak göze çarptı.

SOSYAL MEDYADA WHATSAPP İSYANI

İŞTE WHATSAPP’IN YENİ ÖZELLİKLERİ

 

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Son güncelleme: 09:1424.02.2017
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