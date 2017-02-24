Whatsapp güncellendi kullanıcılar isyan etti! Kişilerim nerede?

Whatsapp'a bugün yapılan güncellemeyle gelen yeni özellikler bazı kullanıcılarda heyecan yaratırken, bazı kullancılar isyan etti...

Whatsapp'a bugün yapılan güncellemeyle gelen yeni özellikler bazı kullanıcılarda heyecan yaratırken, bazı kullancılar isyan etti...

Snapchat çıktığı günlerden beri piyasayı kasıp kavuruyor, Snapchat’e göre daha eski ve fazla kullanıcıya sahip olan uygulamalar ise Snapchat’in özelliklerini kendi programlarına ekleyerek kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Önce Instagram’a gelen hikayen özelliğinden sonra Whatsapp’a aynı özellik benzer şekilde geldi. Whatsapp durum güncellemelerini fotoğraf ve video aracılığıyla(emoji, yazı ve doodle da olacak tabi ki) güncelleyebileceksiniz. Güncellemeyi yaptığınızdan 24 saat sonra ise koyduğunuz şeyler silinecek.

Whatsapp uygulamasının klasik halini seven kullanıcılar ise bu güncellemeyle programın daha karmaşık hale geldiğini savundu ve isyan etti. Kişilerim kısmına erişimin değişmesi isyana neden olan büyük etken olarak göze çarptı.

SOSYAL MEDYADA WHATSAPP İSYANI

Eski whatsappı istiyorum ben #WhatsApp — Elif (@elifsumeyyeeee) 24 Şubat 2017

Tamam güldük eğlendik şimdi eski #WhatsApp geri gelsin hadi — Celil TOPRAK (@Celiltprk) 24 Şubat 2017

Şu anda milyonlarca kişinin arayıpta bulamadığı şey;

RIP kişiler #whatsapp pic.twitter.com/SXFegRPLN0 — BAHA (@bahacan11) 23 Şubat 2017

İŞTE WHATSAPP’IN YENİ ÖZELLİKLERİ

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