Bilim insanları: Yoga, kas-iskelet ağrılarınız için düşündüğünüzden daha riskli bir aktivite olabilir

Sydney Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre, yoga yapan insanların %10'unda kas iskelet sistemi ağrısı ve mevcut yaralanmaların %21'sinin de daha da kötüleşmesine yol açıyor.

Bodywork ve Movement Therapies dergisinde yayımlanan araştırmada yer alan bulgular, yogadan kaynaklanan yaralanmaları araştırmak için ilk prospektif araştırma sonucunu temsil ediyor.

Yoga, kas iskelet bozukluklarındaki tamamlayıcı veya alternatif tedavi için popülerleşirken, dünya çapında milyonlarca insana ulaştı. New York’taki Mercy Koleji’nden Prof. Marc Campo ile birlikte çalışmayı yürüten Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde doçent Evangelos Pappas “Yoga, herhangi bir egzersiz şeklinde de olduğu gibi, kas-iskelet sistemindeki ağrılar için yararlı olabileceği gibi, ağrıya da neden olabilir.” diyor.

“Çalışmamız, tüm spor sakatlanmalarıyla karşılaştırıldığında, yoganın neden olduğu ağrı oranının yılda yüzde %10’dan fazla olduğunu bulduk. Bu hasar oranı, daha önce bildirilmiş olanlardan 10 kat daha yüksektir. Ayrıca yoganın, mevcut ağrıları daha da kötüleştirebileceğine dair de bulgularımız var. Daha önceden var olan kas-iskelet ağrılarının %21’inde durumun daha da kötüleştiğine rastladık. Vakaların ciddiyeti açısından bakarsak, yogadan kaynaklanan ağrı vakalarının üçte birinden fazlası yoga katılımını engelleyecek kadar ciddiydi ve bu süre 3 aydan uzun sürüyor.”

“Araştırmada inceleme altına alınan katılımcıların %74’ünde, kas ağrıları ve yoga uygulaması arasındaki karmaşık ilişkiyi vurgulayarak mevcut ağrının yoga ile geliştiği ortaya kondu. Bu bulgular, klinisyenlere ve bireylere yoga risklerini diğer egzersizlerle karşılaştırarak, hangi etkinlik türlerinin onlar için en iyisi olduğuna bilinçli bir şekilde karar vermelerine yardımcı olabilir.”

“Yoga öğretmenlerinin yaralanma risklerini öğrencileriyle görüşmelerini ve bazı yara yaralarını şiddetlendirmek için yoga potansiyelini tartışmalarını öneriyoruz.

Doçent Pappas, “Yoga yapanlar, yoga öğretmenleri ve fizyoterapistler ile birlikte, özellikle üst uzuvlardaki sakatlanma risklerine karşı veya önceden var olan ağrılarının doğuracağı riskler için, daha güvenli uygulamaya neden olabilecek duruş değişikliklerini öğrenmeye teşvik edilmelidir.” diyor.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL