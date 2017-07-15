Diyet yapmadan kilo verilir mi?

Fazla Şeker Kaynaklarını Biçin

12 küp şeker içeren 1 kutu gazlı içecek (kola, gazoz) yerine maden suyuna taze mevsim meyveleri, limon yada nane yaprakları eklemeyi deneyin.

Görsel İpuçlarını Kullanın

Geniş ve kısa bardaklar yerine uzun, ince olanları tercih edin, yapılan çalışmalar bu sayede %25-%30 daha az sıvı kalori alacağını yansıtmaktadır. Bu daha az meyve suyu, gazoz, kola ve şarap demek.

Akılcı Yudumlar

Alkolün 1 g 7 kaloridir, protein ve karbonhidratın ise 4 kalori. Alkol adeta sıvı yağa benzer kaloridedir. Alkol alımını kontrol etmek için aklınıza ilk olarak bunu getirebilirsiniz. Miktarı azaltabilmek içinse hangi çeşidi içerseniz için araya mutlaka bir maden suyu ekleyin bu hem sizin yavaşlamanızı hem de vücudun duyacağı rahatsızlığı önlemek için işe yarar.

Çay

Şeker eklemediğiniz çay çeşitleri zayıflama ve hastalıklardan korumaya yardımcıdır. Çaylar yapısındaki flavonoidleri sayesinde vücutta sürekli oluşan zararlı bileşiklerin etkisiz hale gelmesine yardım eder. Çünkü meyve, sebzeye rengini veren flavonoidler antioksidan kapasitedir. Yaklaşık olarak yeşil çay %30-40, oolong çayı %10-20 ve siyah çay %3-10 oranında flavonoid içerir.

Hobi Edinin

Boş zamanlarınızı yapmaktan hoşlandığınız bir aktivite ile doldurmak sıkıntıdan kaynaklanan yeme dürtüsünün önüne geçer. Evcil hayvanınız ile ilgilenebilir, yürüyüşe çıkabilir, hoşunuza gidecek bir kitap okuyabilir, sinemaya gidebilir, evde müzik dinleyip dans edebilir ya da film izleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak, telefonda konuşmak belki de içinizdeki sakinliğin farkına varmanızı sağlayacak dua veya yine yemek yeme ataklarınızı baskılayıp süreç içinde azaltacak meditasyona vakit ayırmayı deneyin.

Evde Yemek

Dışarda yediğiniz yemeklerde porsiyon kontrolünü ya da yemeğin yağını ayarlamakta zorlanırsınız. Belki de kendinizi etin yanında salata – sebze yerine patates – pilav kaşıklarken bulabilir hatta su yerine kalorili bir içecek tükettiğinizi fark edersiniz. Özetle dışarda yemek yediğinizde çevresel faktörler lehinize çalışmıyorsa çok yüksek ihtimal daha fazla kalori alırsınız. Siparişi ilk olarak vermek bile çevreden gelen sağlıksız seçimlerin aklınızı çelmesini engelleyebilir yada birkaç siparişiniz varsa arkadaşınızla paylaşmayı deneyebilir yada yemeğinizin servis edilmeden önce bir kısmının evcil hayvanınız için paketlenmesini isteyebilirsiniz.

Soluklanın

Yemek yerken verilen aralar en basitiyle arada sohbete katılmak için çatalı-kaşığı elinden bırakmak hiç olmadı telefona bakmak bile sizi yemek yerken yavaşlatır. Ve tekrar tabağınıza döndüğünüzde eski iştahın silikleştiğini ve şişmeden doyduğunuzu hissedersiniz ve bu noktayı koyma vaktidir.

Sakız Çiğnemek?

Aromasını sevdiğiniz sakızı çiğnemek atıştırmalıkları önlemek için işe yarar. Sakız çiğnemenin stresi azaltıp konsantrasyonu arttırıcı, sindirimi kolaylaştırıcı, fazla yemeyi önleyici ve çene kaslarının çalışmasını sağlayan olumlu etkileri vardır. Ancak yeni nesil sakızlar sandığımız kadar masum değil içeriğindeki tatlandırıcı, renklendirici ve koruyucular alerjik semptomları tetikleyebilir. Laksatif etki göstererek sindirim problemlerine neden olabilir.

Tabak Seçiminin Etkisi

Yapılan çalışmalar yemek yerken küçük tabakları kullanan kişilerin daha az kalori aldığını göstermekte. 25 cm çaplı tabaklarda yemek yemek tüketilen kaloride 100-200 kaloriye varan azalmaları sağlıyor. Üstelik tokluk hissinde de rahatsız edici bir etki gözlenmemiştir. Buda yılda 4.5-9 kiloyu fark etmeden vermeniz demek.

Porsiyon Kontrolü

Fizikleri mükemmel çoğu kişinin aslında yaptığı ilk şey porsiyon ölçülerini iyi yönetebilmeleridir. Herkesin ihtiyacı olan kalori birbirinden farklıdır ancak porsiyon miktarları standart ölçülerdir. Bu miktarı birkaç kez ölçmeniz gerekebilir ancak sonrasında göz teraziniz bunu otomatik olarak yapacaktır.

Yarı Vejeteryanlık

Tükettiğiniz besinlerin sebze, meyve ve kurubaklagil ağırlıklı olması yüksek lif içeriği sayesinde metabolizmayı uyararak kilo verimini kolaylaştırır. Özellikle bu havalar tercihlerinizi bu doğrultuda yapmanız için oldukça uygundur. Öğünlerinizin yarısının sebze ve meyvelerden oluşması otomatikman daha az kalori almanızı ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.

En Az 7 Saat

Yapılan çalışmalar akşamları bir saat fazla uyuyan kişilerin bir yılda 6 kilo verebildiğini yansıtmakta. Belki kulağa tanıdık gelecek ama geç saate kadar oturan kişilerde çok düşünmeden yapılan yiyecek seçimleri ve bozulan hormonal etki ile ertesi gün iştahın kontrol edilmesinde zorluklar görülür. Erken yatamıyorsanız dolabınızda geç saatlerde tüketmenizde çokta sorun çıkarmayan seçenekleri tutmanız yararınıza olur.

Hafif Egzersizin Gücü

Sizi yormayacak ancak düzenli yapıldığında etkisini zaman içinde hissedeceğiniz hareketleri alışkanlıklarınıza yerleştirin. 30 dakika ev temizliği, 20 dakika yürüyüş, 15 dakika dans, 10 dakika hafif tempo koşu gibi aktiviteler en basitiyle kan akışınızı hızlandırarak daha iyi hissetmenizi sağlar. Hareket imkanınız varken bunu kullanın.

