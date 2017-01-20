“Her şey” olayım derken, “hiçbir şey” oluyorsun…

Bir tek kişi şunların hepsi olmak istiyor:

Tek başına yürütme:

Yani Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Turizm Bakanı, Orman Bakanı, Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanı, Ekonomi Bakanı, Aile Bakanı, Çevre Bakanı, Devlet Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve diğerleri……

Yargının başı……

Anayasa Mahkemesi……

Yargıtay……

Danıştay……

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu……

Yüksek Seçim Kurulu……

Hakim, savcı, mübaşir, gardiyan……

Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı……

MİT……

Parti başkanı……

Başbakan……

Cumhurbaşkanı……

*

“Her şey” olayım derken, medeni dünyanın gözünde kaybettiğin şeylere bir bak:

“Demokratlar” sınıfından çıkıyorsun……

“Hukuk devleti” sıfatını kaybediyorsun……

“AB adayı” kimliğini yitiriyorsun……

“Çağdaş ülkeler” arasından düşüyorsun……

“Adam gibi ülkeler” sınıfından iniyorsun……

“Saygın” olmaktan……

“Güvenilir” olmaktan……

“İtibarlı” olmaktan çıkıyorsun……

*

Demokrat, laik, çağdaş, laik bir hukuk devleti iken… Malezya, Pakistan, İran, Suudi Arabistan, Yemen gibi bir şey oluyorsun……

*

Bilinçsiz, eğitimsiz kalabalıkların gözünde ne olursan ol……

Dünyayı şekillendiren, yöneten, insanlığa yön veren küresel alemin gözünde neysen, o'sun…

Şu an dahi dünyanın markaları Türkiye'den kaçmaya başladılar, mağazalarını, ofislerini, temsilciliklerini kapatıyorlar……

Bunu daha iyi; yurtdışına gittiğinde, havaalanlarındaki polisler seni köpeklere koklattıklarında anlarsın……

“Çağdaş Türkiye” olmaktan çıkıyorsun……

*

“Atatürk Cumhuriyetinin lideri” olmak dahi, bu dünyada ayrı bir ayrıcalık, şereftir, gururdur adama……

Ama onu yıktıktan sonra “Ne oluyorum?” dersen……

“Hiç” oluyorsun……