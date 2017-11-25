Nazik olmayı seçmek!

‘Mucize'nin çok güzel bir cümlesi var: “Haklı olmakla nazik olmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsan, nazik olmayı seç.''

‘Mucize', önyargıların, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın toplumlarda giderek daha baskın duygular haline geldiği bu zamanlarda insanın içini ısıtan bir hikaye anlatıyor. Önce 10 yaşında, bilime meraklı, zeki ve tatlı bir çocuk olan Auggie'yle tanışıyoruz. Ancak Auggie doğuştan gelen bir rahatsızlığa sahip. Yirmiden fazla ameliyat geçirmiş olmasına rağmen yüzü genetik bir hastalık yüzünden deforme. Anne ve babası Auggie'nin normal çocuklar gibi ortaokula gitmesi gerektiğine karar vermişlerdir. Elbette Auggie daha okulun ilk gününden itibaren birçok öğrenci tarafından önyargıyla, ayrımcılıkla karşılanıyor.

Okulda zor ve mücadeleyle dolu günler geçirir. ‘Mucize' sadece bu kadarla kalsa klişe ve daha önce binlerce kez izlediğimiz benzer konulu filmlerden pek farklı olamazdı. Ancak Auggie'nin merkezde olduğu ama tek kahramanı olmadığı bir hikaye bu. Yönetmen Stephen Chbosky, kağıt üzerinde berbat durabilecek ve sinir bozucu olabilecek bir hikayeden birleştirici, moral verici, akıcı ve umutlu bir film çıkarmayı başarıyor. Ailelerin Auggie gibi özel çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğini hiç de ders verir gibi yapmadan, samimiyetle anlatıyor ve film gücünü en çok da bu samimiyetinden alıyor.

Bir tohumun peşinde…

Geçtiğimiz haftalarda Tokyo Film Festivali'nden ‘En İyi Film', Malatya Film Festivali'nden de ‘En İyi Yönetmen' ödülü alan Semih Kaplanoğlu imzalı ‘Buğday', film özünde, neredeyse tüm din kitaplarında da geçen Hz. Hızır – Hz. Musa kıssasından yola çıkıp distopik gelecekte geçen bir hikaye anlatıyor. Uzak bir gelecekte, iklim değişikliği ve vahşi kapitalizm sayesinde birçok bitki ve hayvan türünün soyu tükenmiştir.

Dünya kısıtlı da olsa tüketimin sürdüğü şehirler ve ölü topraklar olarak ikiye ayrılmıştır. Bilim insanı Erol, tohum aramak üzere yola çıkar. Tohum genetiği uzmanı Profesör Cemil ile buluşur ve arayışlarını birlikte sürdürürler. Tümüyle yabancı oyuncularla, siyah beyaz ve İngilizce çekilmiş filmde yönetmen, bu anlamlı kıssayı insanoğlunun tüketme huyunun eleştirisini yapmak ve bir çözüm olarak insanın kendi ruhuna ve inancına bakması gerektiğini söylemek için kullanıyor.