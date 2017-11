Bilgi ve iletişim kaosuna hazır olun

Hepinize Merhaba;

Ben Merkür, yok Hermes, hayır hayır Apollo ya da Utarit! Evet hepsi benim aslında! Tarih boyunca bana bir çok isim verildi, ama hepsini ana teması aynı idi. Haberci, iletişimi sağlayan, ulak… Astrolojik olarak kendimi ifade etmem gerekirse eğer ben İkizler ve Başak burçlarını yönetirim.

Diğer gezegenlerden ayrılan en önemli özelliğim eril veya dişil olarak bir cinsiyetimin olmamasıdır. İçinde bulunduğum burcun veya etkileşim içinde olduğum gezegene ayak uydururum. Benim geri gidişimi birkaç gün önceden hissedersiniz. Hatta şöyle ki önce biraz dururum ve buna Stationary hal denir. Özellikle Stationary halindeyken daha acımasız olabilirim. Bu sene Stationarty (durağan) zamanım 28 Kasım ile 1 Aralık ve aslında benim geri gidiş dönemlerimi benim hastalanmam gibi görebilirsiniz. Peki ben neleri simgelerim?

– Öncelikle her türlü bilginin alışverişi benden sorulur!

– Ben hızı temsil ederim. Hızlı gelişen olaylarda benim de parmağım vardır.

– Eğitim, öğrenme, konuşma, iletişim kurma uzmanlık alanımdadır. Ben olmazsam bunların hiçbiri olmazdı.

– Kurnazca fikirler, yalancılık, dolandırıcılık, hırsızlık d a benim kötü yanlarımdır.

– Ben iyi analiz eder, sorgular, veri oluşturur, hesap yaparım. Bu yüzden de ticaret, işletmecilik gibi sektörler benim etki alanımdadır. İşim iletişim olduğundan dolayı medyadan bahsetmeme gerek yok herhalde!?

– Banka çalışanları, tacirler, hukukla ilgili işlerde çalışanlar, çocuklar, gazeteciler, danışmanlar, hilebazlar, sihirbazlar, dolandırıcılar emrim altındadırlar.

– Bazen hızım o kadar yavaşlar ki, dünyanın dönüşünden çok daha yavaş hareket etmeye başlarım ve sizler benim adeta geri gittiğimi zannedersiniz. İşte ben geri gittiğimde çok huysuzlaşırım, kaprislenirim ve sorunlar yaratırım. Dört ayda, bir yılda üç defa geri hareketim vardır ve sadece aklını kullanabilenler bu dönemden karlı çıkabilirler.

– Her türlü iletişimde aksaklılar ve sorunlar yaratırım.

– Hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak, geçici kişileri, olayları ve konuları katarım.

– Para hesaplarında yanlışlıklar çıkarırım.

– Elektronik aletlerinizi bozar, sizi sinir ederim.

– Ben geri giderken yaptığınız sözleşmeleri bozarım. Sonrasında başlattığınız ilişkilere uzun zaman vermem. Anlamadığınız bir anda bitiriveririm.

– Bilgi akışında aksaklıklar yaratırım. İş yerlerinde bilgisayarları çökertebilirim. Evinizdeki dijital eşyaları anormal bir duruma sokabilirim.

– Derim ki her zaman, ben geri giderken elinizde kalan işlerinizi tamamlayın. Benim geri gittiğim süreç aslında toparlama, tamamlama, düzene soka sürecidir. Fakat yeni bir şeylere başlarsanız bir nevi canınıza okurum.

– Evlenmek, ev almak ve satmak için de uygun bir süreç değildir.

– Seyahatlerde bilet ve bavulların kaybolmasıdır. Bu dönemde bu ikiliye çok dikkat edin!

– Araçları ile uzun yola çıkacak olanlar ekstra dikkat etmelerinde yarar var. Araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın.

– Özellikle fiyat olarak çok pahalı ürünlere yönelmek için pek uygun bir dönem değildir.

– Değerli eşya, evrak..vb şeyleri kargoya verirken adresi doğru yazdığınıza dikkatl edin. Kaybolmasınlar!

– En çok tamircilere yarayacak. En çok iş onlara gelecek ve teknik servislere :) İşleri artacak, ee bir yerde denge gerekli!

– Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektronikler de sıkıntılar olur.

– Lütfen önemli imza ve anlaşmalarınızı yapmamaya gayret gösterin! 22 Aralık tarihinden sonra atın imzalarınızı. Sabredin azıcık!

– Bu gerileme süreci aslında hayatın size dur ve düşün deme sürecidir. Plan yapın, düşünün, neler yaptınız, neler ettiniz sorgulayın.

– Eskiden biten bir şeyler yeniden başlasa bile uzun sürmez, bilginiz olsun.

– Eski arkadaşlarla karşılaşılır. Eski sevgililerden saçma sapan mesajlar gelir. Eski konular gündeme gelir sürekli.

– Özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken ekstra dikkatli olun arkadaşlar. İnternet dolandırıcılığı artar, dikkat!

– Para hesaplarında yanlışlıklar çıkarır. Bu yüzden banka işlemlerinde dikkatli olun. Kredi kartlarınızı kontrol edin.

– Klavyenizin çevresine içeceklerinizi koymayın mesela! Klavyenizden olmayın sonra…

– Eğer ki bir iki hafta öncesinden başlayan işleriniz varsa Retro sizi etkilemez. Gözünüz gönlünüz rahat olsun arkadaşlar.

– Sıfır, yeni başlayan, el değmemiş yeni işlere Retro döneminde başlanmaz. Eskiden başlayan süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz.

– Diyelim ki iş görüşmeleriniz başladı bir hafta öncesinden, Retrodan etkilenir miyim? Hayır, önceden başladı çünkü!

– Retro başladı iş teklifi geldi, etkilenir miyim? Evet, etkilenirsin. Zira tüm süreç Retro zamanı başlamış oluyor.

– Diyelim ki bir önceki Merkür Retrosu'nda başlayan ama tamamlanmayan konularınız var. Bu Retro'da yeniden önünüze geldi, etkilenir ne yazık ki.

– Diyelim ki ev alacaksınız, eğer ki kaporayı bu hafta hallettiyseniz evi bulup ev sahibi ile konuştuysanız sıkıntı yok alın!

– Gölgeli günler dahil başladığı zamanda daha yeni ev bulduysanız, almaya niyetlendiyseniz Retro'dan etkilenirsiniz.

– İş konularına değinelim biraz da… Eğer ki Retro öncesi başvuru yaptığınız iş yeri çağırdı, işe başlayın dedi, başlayın bir şey olmaz.

– Merkür Retrosu içindeyken yeni iş başvurularınız için görüşmeye çağırıp başlayın derlerse evet o Retrodan etkilenirsiniz arkadaşlar.

– Kime mail, sms, whatsapptan yazdığınıza dikkat edin. Hatlar karışmasın. Yanlış insanlara, yanlış bilgiler gitmesin.

– İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde yanlış ürünler gelebilir.

– Şirket açmayın! Bekleyin 22 Aralık tarihinden sonra açarsınız şirketinizi.

– Estetikle ilgilenmez. Her türlü estetik müdahaleyi yapabilirsiniz, bunda sakınca yok, içiniz rahat olsun arkadaşlar.

– Evlenmek ve ortaklık kurmak için pek de uygun bir süreç değildir. Evlilik tarihinizi, şirket kurma tarihini 22 Aralık ve sonrasına bırakmakta yarar var.

– En iyi arkadaşlarınız, birden dünyanın en duyarsız kişilerine dönüşebilirler.

Herkese iyi bir Merkür Retrosu dilerim…

Dinçer GÜNER