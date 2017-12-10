Denenmeyeni deneme zamanı!

Önümüzdeki haftanın geneli ego, kimlik, iş ve kariyeri sembolize eden Güneş ile aniden oluşan koşulları zaman zamanda skandalları sembolize eden Uranüs etkileşimi ile geçecek. Akabinde Güneş; sorumlulukları sembolize eden Satürn ile de birlikte hareket edecek… Bütün bu süreçte, her burcu farklı gelişmeler bekliyor…



Koç ve Yükselen Koç



Bu hafta imzalamanız gereken bir takım evraklar varsa hepsini dikkatle okuyun ve öyle imza atın. Aksi takdirde bazı gelişmeler sizi sıkıntıya sokabilir. Ciddi bir eğitime başlayabilirsiniz. Güneş ve Uranüs etkileşimiyle de rutinin dışına çıkmak, sıra dışı konulara yönelmek, kendinizi aşmak, farklı konulara yönelmek içinde harika bir hafta.

Boğa ve Yükselen Boğa

Ödemelerde gecikmeler ya da banka hesaplarında karışıklıklar oluşabilir. Sağlıkla ilgili konularda harcamalar yapmanız gerekebilir. Özellikle yönetici figürleriyle ilişkilerde bazı zorlanmalar meydana gelebilir. Ummadığınız kişilerden sürpriz yardımlar alabilirsiniz. Elinizdeki işleri daha iyi bir seviyeye ulaştırmak için çok güzel gelişmeler olacak.

İkizler ve Yükselen İkizler

Otorite figürleriyle ilişkilerinizde zorlanmalar meydana gelecek. İkili ilişkilerde kimlik mücadelesi ortaya çıkabilir. İsteklerinize ulaşmak için daha fazla enerji sarf etmeniz gerek. İş hayatınızda sorumluluklarınız artacak. Ortaklık tekliflerini daha ciddi şekilde ele almalısınız. Bir dostunuzla birdenbire aklınıza gelen fikirden yola çıkıp ortak bir işe girişebilirsiniz.



Yengeç ve Yükselen Yengeç



Çalışma ortamınızda otorite sayılan kişilerle kurduğunuz ilişkiler konusunda dikkatli olmanızda yarar var. Bel ve böbreğinizle ilgili sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. İş konusunda kendinizi disipline etmeniz gereken bir hafta sizi bekliyor. Sorumluluklarınızın bilincine varmalısınız. İş anlamında kendinizi daha motive ve özgür hissedeceğiniz bir hafta.

Aslan ve Yükselen Aslan

Özel hayatınızı paylaştığınız kişiyle iletişim veya finansal konularda minik sorunlar yaşayabilirsiniz. Özel hayatınızı organize etme ihtiyacı hissedeceksiniz. Varsa çocuğunuzla ilgili dikkat, sabır ve ciddiyet ile çözümlenmesi gereken bir konu gündeme gelebilir. Eğer yalnızsanız bu ara kendinizi daha flörtöz hissedebilir, gönlünüzü hoş etmeye çalışabilirsiniz.

Başak ve Yükselen Başak

Yerleşime ait konularda toparlama moduna girebilirsiniz. Taşınma konuları gündeme gelebilir. Evde baba, dede gibi figürlere kendinizi ifade etmekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kredi kartı, burs gibi konularda sizi sevindirecek bir gelişme söz konusu olabilir. Sizi sınırlandıran, psikolojinizi zorlayan bir durumdan kurtulup özgürleşebilirsiniz.



Terazi ve Yükselen Terazi

İletişim gerektiren konularda sorun yaşayabilirsiniz. Kullandığınız cep telefonu, tabletler, pc'lerle ilgili bir takım arızalar oluşabilir. Seyahatlerde zamanlamayla ilgili problem yaşayabilirsiniz. Bu haftanızın odak noktasında para olacak. Yakında hesapta olmayan bir yolculuğa çıkmanız gerekebilir. İşyerinde yanlış anlaşılmalara dikkat!

Yay ve Yükselen Yay

Sağlığınıza dikkat edin. Bu hafta, bel bölgesi, dişler ve kemiklerlee ilgili bir doktorla görüşebilirsiniz. Aile büyüklerine kendinizi ifade etmekte, isteklerinizi kabul ettirmekte zorlanabilirsiniz. Hayatınıza çeki düzen verme dönemindesiniz. Hiç hesapta olmayan sürpriz bir aşk yaşayabilirsiniz. Sevgiliniz varsa, onunla seyahat planı yapabilirsiniz.

Akrep ve Yükselen Akrep

Finansal anlamda büyük yatırımlardan, risklerden uzak durmanızda yarar var. Aksi takdirde sorun yaşayabilirsiniz. Bütçenizi denetim altına almanızda yarar var. Maddi anlamda sizi özgürleştirecek gelişmeler olabileceği gibi, iş değiştirmek içinde gayet uygun bir dönem. İşle ilgili sıra dışı fikirler gündeme gelebilir. Bunları hayata sokabilecek destek arayabilirsiniz.

Kova ve Yükselen Kova

Arkadaşlarınızla ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir. Ödemelerinizde gecikmeler olabilir. Sosyal çevrenize ve arkadaşlık ilişkilerinize çeki düzen verme haftanız. Hayatınıza yeni kişiler katabilirsiniz. Dostlarınız beklenmedik hareketlerde bulunabilir. Arkadaşlarınızla şehir dışına çıkacağınız yılbaşı planları yapabilirsiniz.

Oğlak ve Yükselen Oğlak

Bu hafta kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Yöneticilerle kurduğunuz ilişkilerde zorlanma yaşayabilirsiniz. Bazı gizli düşmanlıklarla uğraşmanız gerekebilir. Geleceğe yönelik planlarınızda ani değişiklikler meydana gelebilir. Bu hafta evinizin şeklini, dekorunu değiştirebilirsiniz. Evinizde eski, kullanmadığınız eşyaları atarak rahat nefes alabilirsiniz.

Balık ve Yükselen Balık

Kariyerinize ilişkin konularda düzenlemeler yapmanız gerek. Finansal anlamda ve ödemelerde bazı sıkıntılar gündeme gelebilir. İş anlamında kendinize çeki düzen vermek, sorumluluklarınızı hatırlamak, daha çok çalışmak, patronların gözüne girmek için çok fazla uğraşmanız gerek. Elinizdeki bazı işleri başkalarına delege edebilirsiniz.

GÜNLÜK ASTROLOJi YORUMLARI

Venüs ile Neptün arasında zorlu bir etkileşim meydana gelecek. Aşırı merhamet ve fedakarlık duygusuyla yaklaştığınız her konu sizi bir yanılsamaya düşürebilir. Her iyi niyetin altında yatan doğruları görmeye odaklayın kendinizi. Sanatçı yönünüzü gerçekleştirmek için vakit kaybetmeyin. Vizyoner ruhunuzu besleyecek farklı ideallerinizi harekete geçirebilirsiniz. Geleceğe yönelik hayalleriniz gerçek olabilir. Kandırılmalara çok açıksınız. Dikkatli olun!

KOÇ

Venüs ile Neptün arasında meydana gelen zorlu etkileşim gelecekle ilgili fikirleriniz konusunda size hayal kırıklığı yaşatabilir. Yaşamakta olduğunuz ilişki sizi zorlayabilir.

BOĞA

Hayatta herkesin sizin kadar uyumlu olmasını beklememelisiniz. Para kayıpları konusu canınızı sıkabilir. Dostunuz da olsa, konu borç alıp vermekse düşünmeden hareket etmeyin.

İKİZLER

Sorunlarınızı çözerken iyimser davranmak isteseniz de, aldanmalara karşı duyarlı olmak durumundasınız. Hayattaki tek gerçeğin güçlü ve mücadeleci olmanız gerektiğini unutmayın.

YENGEÇ

Venüs ile Neptün arasındaki zorlu iletişim nedeniyle iş diyaloglarınızda yanlış anlaşılmalarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunuzu iş iletişimi konusunda fedakarlık yaparak geçirebilirsiniz.

ASLAN

İyi niyetinizi suistimal edecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Her olayın iyi tarafını görmek güzel olsa da gerçeklik prensibinden uzaklaşmayın. İyi niyetin altında yatan doğruları görmelisiniz.

BAŞAK

Venüs ile Neptün arasındaki zorlu etkileşim, sevgilinizle ilişkinizde sorun yaşanmasına neden olabilir. Size sıkıntı veren olaylarda, işin gerçek yüzünü görememekten şikayetçi olabilirsiniz.

TERAZİ

Gergin ilişkilerin ortasında kalabilirsiniz. Özellikle kardeşinizle yapacağınız konuşmalarda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İnsanların göründükleri gibi olmadığını sakın unutmayın.

AKREP

Gözünüzde çok büyüttüğünüz birinin aslında verdiğiniz değeri hak etmediğini anlayacaksınız: En güçlü yanınızın yalnızlığınız olduğunu fark etmeniz gerek. Her adımınızda dikkatli olun.

YAY

Tavırlarınız konusunda daha özenli davranmalısınız. Birden çok ilişkiyi aynı anda yönetmeye çalışırken hata yapabilirsiniz. Doğruların yanında olurken kimliğinizden ödün vermeyin.

OĞLAK

Gizli ilişkileriniz çok yakında açığa çıkacak. Eskiden yaşadığınız sorun kalıpları tekrar önünüze çıkabilir. Yeniyi her zaman dikkate alıp eskiyi geride bırakmak en doğrusu olacak.

KOVA

Para ve kazanç kayıplarına neden olacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Güvendiğiniz kişilerin sizi kandırma ihtimali çok yüksek. Arkadaşlarınıza duyduğunuz güven başınıza dert açabilir.

BALIK

Venüs ile Neptün arasında meydana gelen zorlu etkileşim, sizi ideallerinize doğru sürükleyecek. Hayallerinize doğru yol alırken, hayatın gerçekliğinden uzaklaşmamalısınız.