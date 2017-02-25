Gökyüzünün Sözcü’sü

Ay bugün de Kova burcunda seyahat edecek. İnsanlardan ve koşullardan bağımsız olarak canınızın istediği şeylerle uğraşmak ve dostlarınızla beraber hareket etmek isteyebilirsiniz. Kapalı, sıkışık, dar yerlerde olmaktan rahatsız olacaksınız. Siyasi ve toplumsal konulara her zamankinden daha çok ilgi duyabilirsiniz. Grup enerjisinin güçlü olduğu bu günde girdiğiniz tüm topluluklarda aktif olmak için iyi bir gün. Her zaman birlikte sosyalleştiğiniz gruplar dışında, yeni ve yaratıcı fikirlerle uğraşan kişilerle tanışabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin.

KOÇ

Arkadaşlarınızla bir araya gelecek ve gün boyu eğlenceli organizasyonlar yapacaksınız. Özel hayatınızda ve ofiste gördüğünüz haksızlıkların üzerine gideceksiniz. Siyasi bir organizasyona dahil olabilirsiniz.

BOĞA

Merkür-Satürn etkileşiminden bugün menfaatinize pay çıkartabilirsiniz. Kriz çözücü tarafınızı bazı projelerin aşılması için kullanacaksınız. Bugün enerjiniz oldukça yüksek olacak.

İKİZLER

Havacılık, astroloji gibi konulara merak salacak ve bu konularda eğitim almak isteyeceksiniz. Hukuki konular nedeniyle işyerinde sorun yaşayabilirsiniz. Bu problemleri çözecek enerjiye sahipsiniz.

YENGEÇ

Mali krizleri sonlandırmak adına bir uzman yardımı almanızda fayda var. Özellikle teknoloji konusunda yeni adımlar atmak size büyük avantaj sağlayacak. Çalışanlarınızın sorunlarıyla ilgileneceksiniz.

ASLAN

İşletmenizin başarıya ulaşması adına sıra dışı yöntemler denemek isteyeceksiniz. Sevgilinizle birlikte sosyalleşebilir, keyifli ortamların tadını çıkarabilirsiniz.

Günün ana temasında özgürlük var.

BAŞAK

Hayatın monotonluğundan kurtulmak için daha fazla çaba harcamalısınız. Geleceğe yönelik kariyer hedeflerinize ulaşmak için kendinizi daha fazla geliştirmeniz gerektiğini düşünebilirsiniz.

TERAZi

Yaşadığınız aşk hakkındaki bazı konularda şüpheye düşebilirsiniz. Hayattan daha fazla zevk almak için yapacağınız bazı girişimler kafanızın karışmasına neden olabilir. Lüks harcamalardan kaçının.

AKREP

Teknoloji konusunda yapacağınız sohbetler iş konusunda zihninizi açacak. Ailenizden bağımsız hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu isteğinizi hayata geçirirken yakın çevrenize nazik davranın.

YAY

Sınavlara çalışırken dikkatinizi toplamakta zorlanmayacak ve başarılı olacaksınız. Bilgi toplamak için gün boyu internette gezinebilirsiniz. Sosyal medya sitelerinde iş bağlantıları kurabilirsiniz.

OĞLAK

Maddi ve manevi değer katabileceğiniz konularda hayatınızın kontrolünü elinizde tutacaksınız. Ortağınızla birlikte maddi risk alırken güvendiğiniz kişilerle birlikte hareket etmelisiniz.

KOVA

Hayatınızda karşınıza çıkacak bazı krizleri fırsata çevirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle iletişim kurmaktan zevk alacağınız bir gün geçireceksiniz. Sorumluluklarınız baskı yaratabilir.

BALIK

Kariyerinizde iyi yerlere gelmek için attığınız adımlar konusunda dikkatli davranmalısınız. Bu süreçte arkadaşlarınız size destek vermek üzere yanınızda olacak. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.