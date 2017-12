Mars en güçlü olduğu burçta dikkat!

Hepinize Selam;

Güç, ihtiras, tutku, mücadele gezegeni Mars 9 Aralık tarihinde Akrep burcuna giriş yapacak ve 26 Ocak 2018'e kadar bu burçta seyrine devam edecek. Mars, Akrep burcunun yönetici gezegeni olduğundan en güçlü konumda olacak.

Astrolojide Mars, gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder. Bireysel haritalarımızda Mars nerede ise harekete geçtiğimiz yer orasıdır. Transitler değerlendirilirken haritalarımızın hangi noktasına düşüyor ise o alanlarla ilgili mücadele etmemiz gereken yerlere işaret eder. Yalnız Mars'ın Akrep burcundaki seyri ekstra önemlidir. Çünkü Mars Akrep burcunda yönetici yerleşimdedir. Mars ortaya koyması gereken yukarıda saydığım özellikleri doğru ve etkin bir şekilde ortaya koyarken zorlanmayacağını işaret etmektedir. Savaşmak isteyen Mars bu savaşı kazanmak için her türlü girişimin mubah olduğunu savunan Akrep burcunda olacak.

Akrep burcu astrolojide gizli ve derinde saklı kalan her türlü konu, en derine nüfuz etme, sırları dışarı çıkarmayan, her şeyi büyük bir gizlilik içinde yürütme, kıskançlık, tutku, seksüel konular, cinsellik, libido enerjisi, ölüm, ölüm ve yeniden diriliş, arındırma, güce ulaşma, güç sahibi olmak için var güçle çalışmak, çürüme, yozlaşma, araştırmak, dedektiflik, casusluk, psikoterapi, psikoloji, yeraltı, madenler, cinselliğin zarar verici boyutu, tecavüz, tacizler, ruhsal boyutta güç kazanmak, büyü, maji, yeraltı kaynakları, petroller, levazımatçılar, ya hep ya hiç davranış modeli, takıntı, entrika, manipülasyon, kontrol, güç savaşları, krizler, cinsel organlar, üreme, yumurtalıklar, penis, cinsel hastalıklar… Mars, Akrep gibi dişil bir burçta yer alacağından dolayı direkt bir şekilde kendini ortaya koymaz. Daha sinsice hareket edilmesine olanak sağlar. Sinsice, kurallı, derinden, hesaplar yaparak, taktiksel davranacağımız bir dönemdeyiz. Savaşma seviş bu dönemin sloganıdır. Bu dönem uygun yerde, uygun zamanda, uygun şekilde harekete geçmek demektir. Girişimlerimiz sonuçsuz kalmaz. Hedeflerimize ulaşmak için her yolu mubah da sayabiliriz. Asıl amaç aslında güç kazanmaktır. Yaptığımız iş, ilgilendiğimiz konu her ne ise o konuda güç ve iktidar kazanmak için çaba sarf ederiz. Fiziksel güç ve sabrın birleştiği bir dönemdir.

Gizemli, ökült konulara ilginin oldukça arttığı dönemdir. Büyü, maji gibi konularda yaşantımıza kıyısından köşesinden girebilir, ilgilenmeye başlayabiliriz. Yine bu dönem gizli, saklı kalmış konular daha çok ilgimizi çeker. Derin araştırmalar yapabilir, gizli kalan, bizden saklanan bilgileri açığa çıkarmaya çalışırız. Bu dönem terapi desteği almak, bilinçaltımızdaki sorunları bilinç üstüne çıkararak sorunlarımızı çözümlemek için en güzel dönemdir. Cinsel enerjimizde, libido enerjimizde gözle görülür, hissedilir bir artış meydana gelir. Bu dönemde tutkularımızın esiri olabiliriz. Her şeyi büyük bir tutku ile isteriz ve elde etmeye çalışırız. Yalnız mücadelelerimiz daha çok ya hep ya hiç yasası şeklinde çalışır. Bu durumda biraz dikkatli olmakta yarar var. Hedef odaklı olmak evet harikadır, ama takıntıların kurbanı olmak bu dönemin en negatif işleme hali olan konularıdır.

Özellikle kriz dönemlerini manipüle ederek harika bir şekilde yöneteceğimizi gösterir. Başkalarından çok kişisel istek ve hedeflerimize odaklanacağımız, bu hedeflerden kolay vazgeçmeyeceğimiz oldukça kararlı ve cesur olacağız. Yalnız hedeflerimize doğru hareket ederken belli ki gizlilik içinde ve derin bir strateji ile hareket edeceğiz. Pek tabii bu dönem her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan dolayı da çok defa yorgun düşebiliriz. Seks, cinsellik, erotizmle ilgili konular yaşantımızda daha etkin bir şekilde yer almaya başlayacak. Bu konularla ilgili daha çok haberlere rastlayabiliriz. Elbette bununla ilgili dünyayı karıştıracak skandallar da söz konusu olabilir.

Özellikle petrolle ilgili konularda mücadele giderek artacaktır. Elbette burada Ortadoğu'nun daha da karışacağı bir dönem olacaktır. Ölümle ilgili konular, ölümle ilgili temalarda sıkça gözümüzün önüne gelebilir. Özellikle gizli kalmış ölümler, gizli saklı kalmış ölüm ve ölülerle ilgili sırlar, konular ortaya çıkabilir. Madenler, maden kazaları, yer altı ile ilgili kaza haberleri ve depremlerin çok daha fazla olacağı bir dönem bizleri bekliyor. Yer altı demişken belki de gizli ölüm odaları ortaya çıkabilir veya gizli bir takım finansal kaynaklar ortaya çıkabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN MARS’IN AKREP BURCUNDA SEYAHATİ

Mars Türkiye'nin 5. evinde ilerleyecek. 5. ev kumar, spekülatif işler, doğurganlık, çocuklar, tiyatro, eğlence mekanları ve yerleri, spor müsabakaları demektir. Daha önceki sert Mars transitinde Türkiye'de çocuklara yönelik cinsel tacizler çokça görünür olmaya başlamıştı, yine böyle bir risk söz konusu olabilir. Yine bir önceki bu transit sırasında ölüm odaları bulunmuştu. Bu dönem kadınlar ve cinsellikle ilgili konuların çirkin tarafı ortaya konabilecektir. Kadın doğurganlığı mı olur, kadın erkek ilişkileri üzerine ahlak bekçiliği mi olur göreceğiz… Kadınlar, çocuklar, cinsellik konuları çok iç içe olabilecek. Kadınlar cinsel taciz hikayeleri, çocuklar cinsellikle ilgili konular ön planda olabilecek.

Mars, Türkiye'nin Venüs’ü ile kavuşumda olacak. 5.ev sanatçıları işaret ettiğinden dolayı bu dönem 26 Ocak tarihine kadar değerli tiyatrocu, sanatçı ölümleri de artabilir. Ama bunların yanı sıra sanatla ilişkili alanda kadın erkek ilişkileri, cinsellikle ilgili konularda sıkça işlenebilir. Filmlerde, tiyatrolarda, sergilerde…vb. Sporla ilgili başarılı haberlerin gelebileceği bir dönemde olacağız.