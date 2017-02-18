Türk kahvesi Avrupa’yı fethediyor

2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'ne adını yazdırmayı başaran Türk kahvesi kahve tutkunlarının damak zevkini her sene daha da güçlendiriyor…

İtalya'nın en ünlü kahve markalarından biri özel bir birlikteliğe imza atıp markanın Türkiye pazarına girmesini sağlıyor. Caffe Vergnano'yu Türkiye pazarına getiren Ülkü Kahraman Houssein, bu girişime sebep olarak, söz konusu markanın kahve yapımında oldukça geleneksel yollar izlemesi ve çekirdek seçimindeki titizlik olduğunu söylüyor. Houssein'in sayesinde Türk kültürüne entegre oluyor ve kendi yöntemleriyle Türk kahvesi üretme kararı alıyor.

İtalyan yorumuyla Türk kahvesi

İtalyan marka, İtalyan yorumuna ve işçiliğine tabi tuttuğu Türk kahvesi yorumuyla Brezilya, Etiyopya, Kolombiya, Guatemala ve Rio Minas olmak üzere beş farklı kahve çekirdeğinin bir araya geldiği bir Türk kahvesi harmanıyla huzurumuza çıkıyor. Kahvenin dünyaya yayılmasında büyük rolü olan Türklere ve 500 yıllık kültürüne olan saygısını ve takdirini Türk kahvesi üreterek gösteriyor. Bu lezzeti denemenizi öneriyorum.