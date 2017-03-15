Benim de artık bir parkım var!

Sevgili okurlarım, bundan yaklaşık bir ay önceydi. Ajanslarda bir haber gördüm:

“Çankaya Belediye Meclisi, gazeteci Emin Çölaşan'ın adını yeni yapılan bir parka vermeye karar verdi.”

Böyle bir şeyden haberim yoktu……

Çok şaşırdım, hem de çok sevindim……

Önceki gün bu kez Çankaya Belediyesi tarafından bir duyuru geldi:

“Emin Çölaşan parkının açılış töreni 14 Mart Salı günü yapılacak.”

Bu kez benim için tam bir sürpriz oldu…

Zira 14 Mart benim doğum günümdü.

Dün itibariyle 75. yaşımı

bitirdim!

Dile kolay, üç adet çeyrek yüzyıl!

* * *

Dün açılış töreni için gittiğimiz park Ankara'da, Mustafa Kemal mahallesinde. İlk kez gördüğüm, gerçekten de çok güzel ve uygar bir yer.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Çankaya İlçe Başkanı ve aynı zamanda bizim gazetenin spor yazarı Selçuk Dereli, Ankara temsilcimiz, benim çok değerli kardeşim Saygı Öztürk, parkı hep birlikte hizmete açtık…

Kurdele kestik.

Parkın içinde iki büyük havuz, oyun ve dinlenme alanları falan var.

Ağaçları ve çimleriyle yemyeşil, uygar bir yer.

* * *

Dün Ankara'ya kış yeniden gelmişti.

Çok soğuk ve yağmurlu bir hava vardı. Kurulan kürsüde şemsiyeler altında kısa konuşmalar yaptık.

Çok duygulanmıştım, gözlerim doldu.

Bugüne kadar nice meslek ödülleri almıştım, nice onur verici olaylar yaşamıştım ama Ankara'nın seçkin bir semtinde böyle güzel bir parka ismimin verilmiş olması, hayatım boyunca aldığım en değerli manevi ödüldü.

Üstelik de doğum günümde!

* * *

Alper Taşdelen kürsüde şöyle dedi:

“Biz Türkiye'de insanların değerini genelde onlar öldükten sonra anlar ve isimlerini bir yerlere veririz. Önemli olan bir ülkeye şu veya bu biçimde hizmet vermiş olan insanları onlar yaşarken onurlandırmaktır. Biz bunu yapıyoruz…”

Alper Taşdelen ve Çankaya Belediyesine teşekkür ediyorum.

Sevgili okurlarım, milletçe sürekli yaşadığımız sinir bozucu ve siyasal gerilimli günlerden sonra bu açılış, beni bir günlüğüne bile olsa biraz rahatlattı…

Ve o yüzden bugünkü yazımı siyasetsiz, biraz da duygu yüklü iken yazdım!..

Zira artık benim de bir parkım oldu!