Dopingli Hidayet’in hikayesi

Sevgili okurlarım, adına doping denilen canavar, sporun en büyük baş belasıdır. Sporcu, bünyesini güçlendirip dayanaklılık sağlayan belli kimyasalları (ilaçları) alır, güç kazanır ve başarı (!) elde eder.

Doping bütün dünyada yasaktır. Kazananlar ve rastgele sporcular idrar testine tabi tutulur ve özel doping laboratuvarlarında elde edilen sonuçlar kesindir.

2012 Londra Olimpiyatları'nda 1.500 metre yarışını kazanan atletimiz Aslı Çakır Alptekin dopingli çıktı ve madalyası Olimpiyat Komitesi tarafından geri alındı.

Şimdi size Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun doping olayını kısaca, çok özetle ve işin teknik yönüne girmeden anlatacağım. Yazdıklarımın tümünün belgesi elimdedir.

* * *

Geçmiş yıllarda ABD'de, NBA liginde oynayan basketbolcu Hidayet'in yasaklı doping ilaçları kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kendisine ABD'de 20 maç ceza verildi.

Sonrasında iş Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA'ya intikal etti. FIBA bu sporcuya iki yıl ceza verdi.

Bunun üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet'in ifadesini aldı. Hidayet bu yasaklı doping maddesini kendisine omuz ağrıları geçsin diye basketbolcu arkadaşı Erkan Hacıoğlu'nun verdiğini ve ilaçları kullandığını itiraf etti.

Omuzlarında ağrı olduğu için o iğneleri dört kez yaptırmış!

Bu savunması sonrasında cezası altı aya indirildi. Doping kullandığını itiraf ettiği için altı aylık cezası kesinleşmiş oldu.

Ancak Hidayet'in arası dünya liderimizle çok iyi idi!.. Bir süre sonra saraya başdanışman yapıldı. Halen görevini orada sürdürüyor.

* * *

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ana statüsünde (9. madde c fıkrası) başkanlığa aday olacaklar için açık hüküm var:

Doping cezası almamış olmak!..

Federasyon'un 26 Ekim 2016 günü Ankara'daki genel kurul toplantısında başkan seçimi yapılacaktı.

Katılan ve oy kullanan delegeler arasında Spor Bakanı, basketbolcu sporcular, hakemler, yöneticiler, genel müdürler ve basketbol camiasının önde gelenleri vardı.

Hidayet'in doping cezası almış olduğunu katılanların tümü biliyordu ama o sarayın adamı ve adayı idi!

Nitekim seçime tek aday olarak girdi, oy birliği ile kazanıp başkan oldu.

Karşısına çıkıp aday olacak bir babayiğit, bir yürekli insan yoktu.

Türkiye genelinde olduğu gibi herkes, bütün delegeler korkutulmuş ve sindirilmişti… Ve koskoca genel kurulda kimse ağzını açıp bir şey diyemedi.

* * *

Şimdi Ayberk Yağız isimli bir basketbolcu dopingli Hidayet'i başkan seçen genel kurulun iptali için dava açtı. Bakalım sonuç ne olacak!

Bu hükümet ve saray, spor dahil her alana siyaseti soktu.

Futbol, basketbol, bütün spor dallarında şimdi siyaset kol geziyor.

Siyaset, doping falan tanımıyor!

Hidayet'e daha nice başarılar dilerim!

Statta takkeli futbolcu

Sevgili okurlarım, Osmanlıspor futbolcusu Aykut Demir ilginç biri!.. IŞİD benzeri uzun sakalı, tespihi ve takkesiyle tam bir tarikatçı görünümünde.

İlk fotoğrafta arkadaşlarıyla olan görüntüleri özel yaşamıdır ve diyelim ki bizi ilgilendirmiyor. Ancak yanındaki kişilerin başındaki fes ve sarık, Aykut'un başında takke ve elindeki büyük tespih dikkat çekiyor.

Bu futbolcu geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı öncesinde ısınma turlarına başında takkesiyle çıktı.

Bu takke başı üşümesin falan diye takılmış değil…

Tümüyle dinsel bir simge…

Sahanın ortasında şov yapıyordu.

* * *

AKP'nin arka bahçesine dönüştürülen Futbol Federasyonu, spor kamuoyu ve hatta kendi kulübü, bunun hesabını hiç sormadı. Demek ki sporcunun sahalara istediği kıyafetle çıkması artık serbest!..

Yakında spor alanlarında takkeli, sarıklı, cüppeli, şalvarlı, örtülü sporcular görmeye başlarsanız hiç şaşırmayın!

Dedim ya, bu hükümet spora kendi siyasetini soktu.

Bazılarında doping, bazılarında takke falan hiç fark etmiyor. Hiçbir yaptırımı yok, yapanın yanına kâr kalıyor.

Bakalım daha neler göreceğiz.