Erken seçimi Devlet Bahçeli düşünsün!

Sevgili okurlarım, Türkiye cadı kazanı gibi kaynıyor. Karşımızda hiçbir gün olumlu, toplumu mutlu eden bir tek haber yok.

Kitleler güne gergin, sinirleri bozulmuş olarak ve birilerine küfrederek başlıyor.

Toplum hem silahlandı, hem bölündü.

Herkes karşı tarafı düşman olarak görüyor.

Buna medya, özellikle de iktidar medyası dahil.

Gençlerin bütün derdi kapağı yurt dışına atıp oralarda iş güç sahibi olabilmek. Bunu düşünenlere eskiden çok kızar ve eleştirirdim, şimdi hak veriyorum.

* * *

Neredeyse her gün yeni bir terör olayına tanık oluyoruz. Bombalar patlıyor, kurşunlar havada vızıldıyor, insanlar öldürülüyor.

Kimsenin can güvenliği yok.

Ekonomi çuvallamış, yerlerde sürünüyor.

İşçi, memur, emekli, esnaf, çiftçi, bütün kesimler kan ağlıyor.

Siyaset gergin…

* * *

İşte böyle bir ortamda biz başkanlık sistemiyle ve bunu getirecek olan anayasa değişikliği ile uğraşıyoruz.

Diktatörlük bir ülkeye nasıl ve hangi aşamalardan geçerek getirilir, şimdi onu ibretle izliyoruz!

Meclis'te olduğu gibi toplumda da kavga dövüş var.

Herkes gerilmiş, birbirine hakaretler savuruyor ve tehdit ediyor. Hele sosyal medyada ana avrat sövüyor.

* * *

İktidarın bütün amacı toplumdaki bu utanç tablosunu hiç değilse bir süre unutturmak, sonrasında ise tek adam yönetimini getirip Türkiye Cumhuriyeti'nde var olan bütün yetkileri eline geçirmek…

Adına baskı rejimi, diktatörlük denilen nesne işte bu…

Ve şimdi bunu yaşıyoruz.

Meclis'te her gün kavga dövüş var.

Peki ya AKP-MHP ikilisi başarılı olamaz, gerekli olan 330 oyu bulamaz ve bu anayasaya değişikliği Meclis'ten geçmezse ne olacak?

* * *

Onun da çaresini buldular!

Şimdi AKP ve MHP milletvekillerini, hatta diğerlerini de erken seçime gitmekle tehdit ediyorlar.

“Bu tasarı geçmezse erken seçime gidilir, milletvekilliğiniz sona erer. Ona göre oy verin haaa!..”

Bu tehdit çok sayıda milletvekilinin yumuşak karnıdır.

Zira milletvekili olmak avantalı iştir.

Yüksek maaş… Ve görev sona erdiğinde en yüksek emekli maaşı…

Ve emekli olunca bile aile bireyleriyle birlikte ömür boyu sağlık harcamaları ücretsiz. İstediğin hastaneye, istediğin doktora git, cepten bir kuruş çıkmaz.

Onca masraf edip seçilmişler.

Bir erken seçim kararı alındığı takdirde önemli bir bölümü liste dışında kalmaktan korkacak ve oylamalarda “Evet” demek zorunda kalacaktır!

Yapılan hesap budur.

* * *

İktidar çevreleri ise şunu savunuyor:

“Bu erken seçim olayı CHP ve HDP milletvekilleri için de geçerlidir. HDP'liler erken seçim yapılması durumunda (seçilemediği takdirde) tutuklanmaktan korkacaktır. Bazı CHP'li milletvekilleri ise ekonomik nedenlerle “Evet” oyu vermek zorunda kalacaktır.”

Erken seçim silahı böylece çekilmiş oldu.

AKP-MHP koalisyonunun amacı bu yolla hem kendi milletvekillerini, hem de muhalefet milletvekillerini baskı altında tutmaktır.

Bu tezgah hangi ölçüde tutacaktır, bilemeyiz.

* * *

AKP iktidarının ortağı olan Bay Devlet Bahçeli konuştu:

“Anayasa değişikliği geçmezse Meclis yenilenmelidir.”

AKP'li Anayasa Komisyonu üyesi konuştu:

“Bu anayasa tasarısı kabul edilmediği takdirde erken seçimi hiç kimse engelleyemez.”

Bunun adına aba altından sopa göstermek denir!

Şimdi bunlar sopayı aba altından değil, açıktan gösteriyor…

Milletvekilleri açıkça tehdit ediliyor.

Ölümle, darp etmekle, hapishaneye tıkmakla falan değil, erken seçim tehdidiyle.

* * *

Sevgili okurlarım, Bay Devlet Bahçeli'nin bu anayasa ve rejim değişikliğiyle ilgili yakın geçmişte söylediği sözleri sizlere iki gün önce iki ayrı yazıda sundum.

En ağır biçimde karşı çıkıyordu.

Bir açıklama gönderemedi, sözlerini inkâr edemedi!

Hükümet olmaktan korkan ve aldığı seçim sonuçlarıyla partisini uçurumun kenarına sürükleyen bu genel başkan, inanıyorum ki ne yaptığını bilmiyor.

Ya da bizim aklımıza gelmeyen gizli hesapları var!

Şimdi piyasaya erken seçim tehdidini sürerken acaba neyi amaçlıyor?

– Bugün bir seçim olsa partisinin yüzde 10 barajını aşmasının mümkün olmadığını bilmez mi!

– İkincisi, AKP'ye nasıl olmuştur da partisini böylesine rampa etmiştir? Aslı varken taklit partiye kimsenin oy vermeyeceğini bilmez mi!

* * *

Böyle bir atraksiyonu geçmişte de yapmıştı. Partisi koalisyon hükümetinde idi…

“Erken seçim isterük” diye tutturdu ve kasım 2002'de erken seçim yapıldı.

MHP baraj altında kaldı ve Meclis'e veda etti!

Barajı sadece AKP ve CHP geçti. AKP yüzde 33 oyla Meclis'te yüzde 67 sandalye sahibi oldu.

Geçmişteki inanılmaz hatalarıyla AKP'yi iktidara taşıyan yine Bahçeli'dir.

Partisini bu durumlara düşüren genel başkan marifetlerinin hesabını hiçbir zaman veremedi, bundan sonra da veremeyecek.