Türkiye uçacak!

Referandum bittiğine ve “evet” çıktığına göre Türkiye'nin uçma zamanı geldi. Önümüzde hiçbir engel kalmadı.

Şimdi sıra diğer ülkelerin Saray'da huzura çıkıp sadakatlerini bildirip, hediye bırakmalarında… Bu referandumda dünyayı dize getirmedik mi? Bize öyle söylenmişti hâlbuki…

Dünya lideri olacağız diye uçtular, inananı da buldular. Oysa diğer ülkelerin çok da umurlarında ya Türkiye'nin nasıl yönetildiği… Mal satıp satamayacağı, verdiği borçların dönüp dönmeyeceği adamların tek derdi… Ucuz işgücü diye bi dolu yatırım yapmışlar, işte bu durum onları fena gerdi.

Balkondan uçtu!

Cumhurbaşkanı balkon konuşmasında ilk icraatının idam cezasını geri getirmek olduğunu söyledi. Kalabalık sevinçten uçtu. Demek gladyatör dövüşlerini başlatacağız dese kalabalık iyice coşacaktı.

İdam gelirse Avrupa Birliği bizimle ilişkileri kesermiş. Kessin! Cumhurbaşkanı Erdoğan Norveç'in Avrupa Birliği'nden çıkışını anlatmadı mı? Kalabalık alkışlamadı mı? Ufak bir pürüz var; Norveç hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olmadı!

Aslında idam nefis fikir…… Faizler artarsa sallandıracaksın üç-beş bankacıyı bak bir daha yapıyorlar mı? Döviz mi arttı? Kurşuna diz gitsin… Borsayı düşürene zehirli iğne……

İhalelerle uçtu!

Tabii her yıl 40 milyar dolar yeni yabancı sermayeye ihtiyacımız olduğundan idamı geri getirecek kadar uçar mıyız? Para gelmezse ne olur? Fena olur!

Bırakın yeni para ve yatırım gelmesini, mevcut yabancı işletmeleri toparlanırken görürüz. Hayrola nereye? Bu akşam uçuyorum, aklı başında bir ülkeye…

Sen uçarken bir bakmışsın ekonomi çakılmış yere……

Sahi fazladan ne yapacaklar? Elimizi kolumuzu bağlıyor dedikleri Meclis'te ihale yasası 160'dan fazla değişmiş. Demek ki ayda bir kere yetmemiş. Muhtemelen ihale şartları artık günlük kararnamelerle ilan edilecek.

Adı “C” soyadı “M” ile başlayan kişilere maden işletme ruhsatı verilecektir. Para adrese teslim edilecektir. İhale bu, değiştir babam değiştir.

Uçmayan kalmasın!

Uçmak iyi güzel de her şeyi uçurursan ekonomi havada kalıyor, ayakları bir türlü yere basmıyor. Oysa zaten uçuyorduk. Enflasyon uçuyor, işsizlik fırladı uçuyor, borçluluk yükseklerde uçuyor, cari açık ve bütçe açığı kanatlandı uçuyor, faizler füze gibi uçuyor, döviz uçtu gitti gari geri gelmiyor.

Haliyle bu saatten sonra sadece AKP'lilerin bildiği, 2023 yılında açıklanacak çok gizli Lozan'ın ek maddeleri de sorun olmayacak. Aklı başında kime sorsan “uçmuş bu” diyeceği ortamda Türkiye'yi uçurmak için referanduma gittik, iyi mi?

Tarihe notumu düşeyim; Uçalım derken uçan kuştan medet umar hale geleceğiz. LA-sol-la-la-sol-fa-sol-fa-sol-la-la-sol… Uç uç böceğim'in notaları…… Belli ki lazım olacak.