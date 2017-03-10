Tutturamadı!

Ekonomi göstergeleri döviz, faiz, borsa üçgeninin içindedir. Özet niteliğindedir. Onlarca veriyi tek tek inceleyeceğinize bunlara bakarak genel gidişatı anlayabilirsiniz.

Endeks 100 bini görür!

Tarih 3 Haziran 2013… Bakın o tarihte Borsa endeksi 85.990 puandan başlamış, hızlı bir düşüş yaşayıp 76.984 seviyesinden kapamış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan olarak borsa için yaptığı konuşmada; “Biz devralmadan önce neredeydi şimdi nerede? Bunları hiç düşünmüyorlar. Borsa bugün yarın düşer sonra 100 bini görür” deyiverdi.

Madem 100 bini görür, o zaman alalım. Değil mi ama?

Bugün borsa endeksi kaç? Yaklaşık 89.000 seviyelerinde… Aradan dört yıla yakın zaman geçti.

Dolar kuru o gün 1.89 lira… Bugün 3.76 lira… Güvenip borsaya yatırım yapanlar dolara karşı endeks bazında parasının yarısını kaybettiler. 100 bini hiç göremediler.

Faizler düşecek!

Tarih 27 Ocak 2015… Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ekonomide daha iyi noktalara geleceğini belirterek; “Faizler düşecek, enflasyon da faizlerin düşmesiyle beraber düşecek” dedi.

O gün gösterge tahvilin faizi yüzde 6.91 seviyesinde… Bugün gösterge tahvil yüzde 11.40'dan işlem görüyor. Türkiye ekonomide daha iyi noktalara gelmediği gibi faizler ikiye katlamış.

Ya enflasyon? Ocak 2015'te yıllık yüzde 7.24'ten bugün yüzde 10.13'e çıktı. Ne faiz düştü, ne enflasyon…

Dolar alan yaya kalır!

Tarih 6 Mart 2015… Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolara yatırım yapanları uyardı; “Açık ve net şunu söyleyeyim. Dolara aşırı şekilde yatırım yapanlar yaya kalabilirler.”

Dolar fiyatı o tarihte 2.60 seviyesinde…

O gün Cumhurbaşkanını dinlemeyip dolara aşırı şekilde yatırım yapanlar, aşırı şekilde para kazandılar. İki yılda yüzde 44 net getiri… Peki, Cumhurbaşkanını dinleyip yaya kalmamak için o gün dolarını satanlara ne oldu?

Burası Türkiye!

Bu piyasalarda büyük paralar döner. Gelişmiş ülkelerde, ülkeyi yönetenler özellikle bu üçlüye konuşmalarında, demeçlerinde yer vermezler. Seviye hiç vermezler. İnsanların para kaybetmesine sebep olurlar. Davalar açılır. Yönlendirmeye girer, manipülasyondur.

Cumhurbaşkanı en son dolar için açık açık; “Ben inanıyorum ki 3.50'nin de altına düşecek” dedi. Dediğinden beri de yükseliyor. Koskoca Türkiye Cumhurbaşkanı, yanılacak değil ya! Bekliyoruz.