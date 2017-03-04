Yine de şahlanıyor aman!

Enflasyon ne demek? Görünmez bir elin cebinizden parayı alması demek… Ruhun duymaz… Ufak ufak tırtıklar. Bakarsın paran aynı, cebinde duruyor… Hâlbuki azalıyor ama hissetmiyorsun.

Cüzdanı çıkarıp sayıyorsun, bir ellilik, iki yirmilik, bir onluk var. Toplamda yüz… İşte son bir yılda o bir onluk gitti! Bir ellilik, iki yirmilik kaldı. Aslında on lira fiziki olarak duruyor lakin o geçen yıl cebinde olan 100 lirayla 90 liralık mal alabiliyorsun. Nereye gitti on lira? Enflasyon canavarı yedi!

Enflasyon, şubat ayında çift haneyi aşarak, yıllık yüzde 10,13 seviyesinde çıktı. Beş yılın yükseği… Dikkat ettiniz mi, maaş hesaplamaları geldiğinde enflasyon bir türlü artmıyor. Ne sihirdir ne keramet yüzde 3'te sabit kalıyor! Gelir artmıyorsa harcamalar nasıl yapılıyor? Borç, harç, kredi…

Aylık en yüksek artış yüzde 2,82 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. İşin ilginci, Türkiye'de en yüksek memnuniyet oranı yüzde 78,4 ile ulaştırma hizmetlerinde görülüyormuş. Bizim İstatistik Kurumu öyle diyor… Fiyatlar artıkça memnuniyet de artıyor, insanların hoşuna gidiyor. Valla başkanlık sistemi bu millete az bile…

Ne olacağı görünüyor aman!

Enflasyona dönersek, beklentilerin üstünde artmış! Kimin beklentisiymiş az artması?

Aslında mantığı basit… Piyasada yaprak kımıldamıyor, kimse alışveriş yapmıyor, talep az, bu fiyatlar neden hızlı artsın ki?

Ekonominin dinamiklerini bir kavrayabilseler çözüm üretecekler. Ancak o kafa yapısına sahip değiller! Hâlâ faiz idi döviz idi… Döviz idi faiz idi… Ülkeyi kötüye götürüyorlar.

Enflasyonun bizim gibi gelişen ülkeler için zararları saymakla bitmez. En önemlilerinden biri milleti tasarruf yapmaktan caydırır. Param nasıl olsa eriyor deyip ya alışveriş yapar ya da döviz alırlar.

Belli ki alışveriş yapamıyorlar. Neyle yapacaklar? İkide bir hesaplamayı değiştirip kâğıt üzerinde zenginleşince cebindeki para artmıyor ki! Ülkenin büyümesi yerlerde sürünüyor. Vatandaşın öyle ahım şahım döviz aldığı da yok.

Bizimkisi ağustos böceği ile karıncanın hikâyesi… İşin fena tarafı da bu ya… Ya biriktirmeyip harcayacaksın ya da biriktirirken paran durduğu yerde eriyecek. Karınca olup zenginleşmek fıtratımızda yok.

Enflasyon düştü deseler mal ve hizmet satın alabilecek misiniz? Hayır! Vatandaşın geliri artmıyor ama borcu artıyor.

Peki, ne olacak? Enflasyon el âlemde kedi, bizde ejderha… Gelişmiş ülkeler enflasyonu artırmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Sonunda kıpırdamaya başladı. Hızlanarak artacak. Bize de yansıyacak.

Bu da bizim enflasyonun artık kolay kolay düşmeyeceğini müjdeliyor. Ne bu yıl ne de gelecek yıl kalıcı olarak tek hanelere inmeyecek.