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Bayramda “Adalet Yürüyüşü”ne destek!

25 Haziran 2017
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Allah bayram günlerinde “yüksek adalet için yürüyüş yapanlara” ve yürüyen Kemal'e destek verenlerden razı olur. İki kat sevap yazar. Bu sonucu; Allah'ın en sevgili kulu Hz. Muhammed'in adaletle ilgili sözlerine (Hadis) bakarak çıkarabilirsiniz.

ÇÖKMEK ZORUNDA:
“Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır”
Hz. Muhammed.

DAHA HAYIRLI:
“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”
Hz. Muhammed.

BİR GÜN:
“Bir gün adaletli davranmak, altmış yıllık ibadetten üstündür”
Hz. Muhammed.

DİLSİZ ŞEYTAN:
“Adaletsizliğin (haksızlığın) karşısında susan dilsiz şeytandır.”
Hz. Muhammed.

GÖLGESİ VE MIZRAĞI:
“Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır.”
Hz. Muhammed.

*  *  *

BİR HAKİM:
“Bir hakim adaletten ayrılmadıkça Allah kendisiyle beraberdir. Adaletten ayrılır da zulmederse Allah onu yalnız bırakır.”
Hz. Muhammed.

İNTİKAM ALIR:
Zalim, yeryüzünde Allah'ın adaletidir. Allah onunla (başkalarından) intikam alır. Sonra (döner) ondan da intikam alır.”
Hz. Muhammed.

EN SEVGİLİ OLANI:
“Kıyamet gününde insanların Allah'a en sevgili olanı ve
Allah'a en yakın bulunanı adaletli (adil) devlet başkanıdır.”
Hz. Muhammed.

KİM ŞAŞARSA:
“Kim bu ümmetin başına amir (yönetici) olarak geçtikten sonra adaletten şaşarsa, Allah onu yüzüstü cehenneme atacaktır.”
Hz. Muhammed.

KUVVETLİ BİRİ:
“Sizden öncekilerin helak olmalarının (yok olup yıkılmalarının) sebebi aralarında asil, kuvvetli biri suç işlediğinde onlara dokunmamalarıdır. Zayıf suç işlediğinde ise derhal cezalandırmalarıdır.”
Hz. Muhammed.

KIYAMET GÜNÜ:
“Kıyamet günü herhangi bir idareci  elleri bağlı olarak huzura geldiğinde adil ise adalet onu kurtaracak, zalim ise zulmü onu felakete sürükleyecektir.”
Hz. Muhammed.

EN FAZİLETLİ:
“En faziletli cihat, adaletsiz (zalim) bir idarecinin yanında ona adaleti (hakkı) söylemektir.”
Hz. Muhammed.

*  *  *

Bayramınız kutlu olsun.
Mübarek olsun.

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