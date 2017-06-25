Bayramda “Adalet Yürüyüşü”ne destek!

Allah bayram günlerinde “yüksek adalet için yürüyüş yapanlara” ve yürüyen Kemal'e destek verenlerden razı olur. İki kat sevap yazar. Bu sonucu; Allah'ın en sevgili kulu Hz. Muhammed'in adaletle ilgili sözlerine (Hadis) bakarak çıkarabilirsiniz.

ÇÖKMEK ZORUNDA:

“Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır”

Hz. Muhammed.

DAHA HAYIRLI:

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”

Hz. Muhammed.

BİR GÜN:

“Bir gün adaletli davranmak, altmış yıllık ibadetten üstündür”

Hz. Muhammed.

DİLSİZ ŞEYTAN:

“Adaletsizliğin (haksızlığın) karşısında susan dilsiz şeytandır.”

Hz. Muhammed.

GÖLGESİ VE MIZRAĞI:

“Adaletli sultan, yeryüzünde Allah'ın gölgesi ve mızrağıdır.”

Hz. Muhammed.

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BİR HAKİM:

“Bir hakim adaletten ayrılmadıkça Allah kendisiyle beraberdir. Adaletten ayrılır da zulmederse Allah onu yalnız bırakır.”

Hz. Muhammed.

İNTİKAM ALIR:

Zalim, yeryüzünde Allah'ın adaletidir. Allah onunla (başkalarından) intikam alır. Sonra (döner) ondan da intikam alır.”

Hz. Muhammed.

EN SEVGİLİ OLANI:

“Kıyamet gününde insanların Allah'a en sevgili olanı ve

Allah'a en yakın bulunanı adaletli (adil) devlet başkanıdır.”

Hz. Muhammed.

KİM ŞAŞARSA:

“Kim bu ümmetin başına amir (yönetici) olarak geçtikten sonra adaletten şaşarsa, Allah onu yüzüstü cehenneme atacaktır.”

Hz. Muhammed.

KUVVETLİ BİRİ:

“Sizden öncekilerin helak olmalarının (yok olup yıkılmalarının) sebebi aralarında asil, kuvvetli biri suç işlediğinde onlara dokunmamalarıdır. Zayıf suç işlediğinde ise derhal cezalandırmalarıdır.”

Hz. Muhammed.

KIYAMET GÜNÜ:

“Kıyamet günü herhangi bir idareci elleri bağlı olarak huzura geldiğinde adil ise adalet onu kurtaracak, zalim ise zulmü onu felakete sürükleyecektir.”

Hz. Muhammed.

EN FAZİLETLİ:

“En faziletli cihat, adaletsiz (zalim) bir idarecinin yanında ona adaleti (hakkı) söylemektir.”

Hz. Muhammed.

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Bayramınız kutlu olsun.

Mübarek olsun.