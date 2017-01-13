Yemin ettin içine tükürme!

Muktedirin isteğiyle; kendisi gezide iken koltuğundan ittirilerek atılan bir önceki Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, “Darbe Komisyonu'na” yazılı ifadesini yolladı ve “Ben Fetullah Gülen ile Tayyip Erdoğan'ın bilgisi ve izni doğrultusunda görüştüm” dedi.

Gülen, darbeyi başaramadı.

Başarsaydı.

Ne yapacaktı?

Darbe anayasası yapacaktı.

Gücü tek kişide toplayacaktı.

O tek kişi de kendi olacaktı.

Bugün ne yapılıyor?

Bugün; “FETÖ'nün gücü tek kişide toplayacak bir darbe anayasasının” benzeri Meclis'te oylanıyor. Tek adama vidalanmış iki partinin milletvekilleri, birer robot çalışkanlığı içinde “FETÖ benzeri bir anayasa çıkarmaya” uğraşıyorlar. Milletvekilliği yapmış bir hanım, milletvekillerine duyurayım diye bir çağrı gönderdi.

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İşte o çağrı:

“Sayın milletvekilleri.

Bildiğiniz gibi anayasanın 81. Maddesi'nde yer alan YEMİN yapılmadan milletvekili olunamıyor.

Bu yemini yaptıktan sonra, hepiniz seçmenlerin verdiği oylarla, milletin size 4 yıl için devrettiği yetkilerini, 81. Madde'de belirtilen çerçevede kullanma hakkını elde ettiniz.

Milletin kendine ait büyük yetkisini ve gücünü size 81. Madde'deki çerçeveyi aşmamanız koşuluyla devretti.

Milletin size verdiği

YETKİNİN içinde TEK BİR KİŞİYE DEVREDİLMESİ VE PARLAMENTER SİSTEMİN DEĞİŞTİRİLMESİ yoktur.

Belirtilen koşullarda kullanılmak üzere yüklendiğiniz bu yetkiye sadık kalmanız ve saygı duymanız gerekmiyor mu?

Saygılarımla

Türkan Turgut Arıkan

TBMM XVII Dönem

Edirne Milletvekili.”

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Yemin öze sinmemiş.

Darbe anayasası yapıyorlar.

Dediği dedik.

Sözleri kanun.

Demir yumruk.

Çelik pençe.

Yarı Tanrı.

Muktedir yaratıldı.

Şimdi onun için anayasa yazıldı: Bütün kuvvetler birleştiriliyor. Paket yapılıyor. Bu anayasa ile muktedire veriliyor. Muktedir, benzeri olmayan bir gücün sahibi kılınacak. Partiler Kanunu değişmedi, duruyor. Seçim Kanunu da değişmedi o da duruyor. Anayasa değişiyor, muktedir denetimsiz başkan yapılıyor. Meclis'e girecek milletvekillerini de o seçecek. Yargının temsilcilerini (HSYK) de o seçecek. Hükümetin de başı o olacak. Bakanlar onun memuru olacak. Devlet bütçesini paylaştırma yetkisi de muktedire devrediliyor. Meclis'in denetim yetkisi elinden alınıyor. Meclis'in kanun yapma yetkisi de elinden alınıyor. Kanun hükmünde kararnameler ile Muktedir'e “kanun yapma yetkisi” de devrediliyor.

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Hanım eski Milletvekili Türkan Turgut Arıkan uyarıyor: Yemin ettin, içine tükürme.

27 ALTIN ADAM ARANIYOR

Halk “hayır” diyebilir!

Madde madde oylanan anayasa değişiklik tekliflerine 330'un üzerinde “Evet” çıkıyor. Yarın bu teklif referanduma götürüldüğünde halkın yüzde 50'den fazlası “Hayır” derse; “Evet” oyu atan vekiller mosmor olacaklar. Nitekim, Gezici Araştırma'nın açıklanan sonuçlarına göre, her 100 seçmen vatandaştan 59'u başkanlık sistemine “Hayır” diyor. Aralarında AKP'ye oy vermiş olan seçmenler de var. Hayır diyenlerin partilere dağılımı şöyle: AKP'li yüzde 20.5. MHP'li yüzde 64.2. CHP'li yüzde 93.7. HDP'li yüzde 95.3… Meclis'te AKP'li milletvekillerinin tamamı “Evet” dese bile MHP'den 27 milletvekili çıksa, “Hayır” verse bu teklif Meclis'e gömülebilir. Türkiye için düğün bayram olur. 27 altın adam aranıyor.