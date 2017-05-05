Yeni vizyon: Eski narkoza devam!

Kendi ekmeğini kendi unu ile pişiren ülkeydik. Başkasının buğdayına muhtaç duruma düştük. Düşürüldük.

Buğday üretimi, artan nüfusun un ihtiyacına yetmiyor.

Buğday ithalatçısı ülke olduk.

Rusya ile uçak krizi patladı.

Rus buğdayına yasak koyuldu.

Rusya da Türkiye'den 24 tarım ürününün ithalatına engeller getirmişti. 24 tarım ürünü içinde domates de vardı. Rusya ile domates krizi buradan doğdu. Uçaklar dolusu heyetle ve “yeni küresel vizyonla” Putin'e gidildi. Dilin kemiği yok. Yalanı da gerçekmiş gibi söylüyor. Rusya ile aramızda her sorunu çözdük, “domates hariç” diye açıklama yapıldı. Rusya'ya giderken “Yeni vizyon yola çıktı” demişlerdi. Yeni partili cumhurbaşkanı, yeni vizyonla bütün sorunları çözecek müjdesi verildi. Yeni vizyon: İlk adımda domatese tosladı.

Eski vizyon iyi olsaydı.

Buğday ithalatçısı olmazdık.

Domates de çiftçinin elinde kalmaz, domatesin fiyatı da enflasyonu yukarı itecek derecede pahalı olmazdı.

Niçin böyle oldu?

Yüzlerce nedeni var.

Baş neden şu:

Eski vizyon narkoz ustasıydı.

Lafla uyutma beceriklisi.

* * *

Tarımda Türkiye gerçeği:

Büyük aile dağılıyor.

Oğullar aileden kopuyor.

Kızlar evlenip gidiyor.

Topraklar bölünüyor.

Bölünmüş tarlada verim düşük.

Üretim pahalıya geliyor.

Çiftçi üretmeyi bırakıyor.

Şehirlere göç ediyor.

Bunlar biliniyordu.

Eski vizyon sadece konuştu.

Kendini methetti.

Ve geçmişi karaladı.

15 yıldır çare üretemedi.

* * *

Toprak, güneş, su, insan.

Dördü bir araya geliyor.

Buğday üretimi gerçekleşiyor.

Toprağı tanımak.

Toprak analizi yapmak.

Toprağı zenginleştirmek.

Bu sorunlar da biliniyordu.

Eski vizyon sadece avundu.

Suçu laik cumhuriyete yükledi.

15 yıldır çare üretemedi.

* * *

Tarımın makineleşmesi.

Araç eksikliğinin giderilmesi.

Araç kapasite kullanımında düşüklük.

Bunun yarattığı israf.

Boşa giden kaynaklar.

Ve düşen buğday üretimi.

Bu da biliniyordu.

Eski vizyon sadece pansuman yaptı.

Seçim yıllarına girildi.

Çiftçinin borcunu erteledi.

15 yılda köklü çözüm bulamadı.

* * *

İlaç kullanımındaki bilinçsizlik.

Gübre kullanımında bilgisizlik.

En önemlisi sulama.

Sulamadaki eksiklik.

Verimi etkiliyordu.

Tarım ürünü ithalatçısı oluyorduk.

Göz göre göre dışa bağımlılık.

Eski vizyon sadece kabardı.

Attı, savurdu, kendini parlattı.

15 yıldır çare bulmadı.

* * *

Hasat sırasındaki büyük kayıplar.

Depolama sorunları.

Tarım sigortası sisteminde tıkanma.

Tarladan sofraya giden yolda çiftçinin gelecek yıl da hevesle üretime sarılmasını sağlayacak çözümler ile çiftçinin banka finansmanına ve tefeci, faizci parasına muhtaçlığının yarattığı üretimden soğuma sorunları da biliniyordu. Yazılıyordu. Konuşuluyor, Meclis'te muhalefet sözcülerince dile getiriliyordu.

Eski vizyon yılları tüketti.

“Bu dava hor.

Bu dava öksüz.

Bu dava büyük.”

Necip Fazıl şiirleri okudu.

Halk dava nedir anlayamadı.

Mağduriyet narkoz oldu.

Eski vizyon, narkozcuydu.

* * *

Yeni vizyona geçtik dediler, Tunus eski diktatörünün THY parası ile alınmış VIP uçağıyla Hindistan'dan sonra Rusya'ya “sorun çözme seferine” çıktılar. Yeni Vizyonun; “Rusya ile bütün sorunları çözdük domates hariç” dediği saatlerde Suriye sınırımızda, çıplak gözle görülebilecek yakınlıktaki kasabalarda Rus askerleri ile YPG kol kola geziyordu.

Eski vizyon, narkoz vericiydi.

Yeni vizyon:

Eski narkoza devam.