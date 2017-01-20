Beklenen oldu

Kamuoyunda bilinen adı ile “Vergi Barışı” Kanunu kapsamında vadesi geçmiş borçların 36 aya kadar vadelendirilerek, yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlerden faydalanmak için başvuran, fakat ilk taksitini ödemeyen mükelleflere, yeni bir hak tanındı.

Bundan önceki benzer yeniden yapılandırma yasalarında olduğu gibi 6736 sayılı yasa uygulamasında da tablo değişmedi.

Kanun'un matrah artırımı, stok affı, kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltmesi ile ilgili hükümlerinden faydalananların ödeme oranı çok yüksek iken, vadesi geçmiş borçlarını yapılandıran mükellefler de, hem vergi hem de Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarında tahsilat oranı oldukça düşük seviyelerde kaldı.

Devletin; vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu primi kapsamında, 30 Haziran 2016 tarihi itibari ile vadesi geçmiş alacak toplamı 180 milyar TL idi.

Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-haciz uygulamasından korkan mükellefler, ödeme güçleri olmamasına rağmen, yasadan faydalanmak için başvurdular, ancak ana şart olan ilk taksiti vadesinde ödeme zorunluluğunu yerine getiremediler.

Maliye Bakanlığı bu durumu dikkate alarak , “Torba Yasa” ya hüküm ekleterek yasalaşmasını sağladı. Yasa, Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Birinci taksit Mayıs sonuna kadar ödenebilecek…

Torba Yasa'ya eklenen hüküm ile ; vergi yapılandırılmasında Kasım 2016 sonu, Sosyal Güvenlik Kurumu primi yapılandırmasında ise 9 Ocak 2017'ye kadar ödenmesi gerektiği halde , ödenmeyen 1. taksitler, Mayıs 2017 sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartı ile kanun hükümlerinden yararlandırılmaya devam edeceklerdir.

Bundan sonraki taksitler için, 4'er ay uzatma üstelik gecikme zammı yok.

Torba Yasa'ya eklenen hüküm ile sadece ödenmeyen 1. taksitler için değil, 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim taksitlerinin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4'er ay uzatılmıştır.

Peşin ödeyen iade alacak…

Maliye Bakanlığı'nın bilgi işlem sisteminin çökmesi nedeniyle peşin ödemeyi tercih edenler ancak yapılandırılan tutarların tamamını, gecikme zammı ile ödemek zorunda kalanlara ise 31 Aralık 2017 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde; peşin ödeme indirimi uygulanacak ve fazla ödenen tutarlar iade edilecektir.

Kanundan yararlanmak için; peşin ödemeyi tercih edenler, fakat ödemelerini yapamayan mükellefler ise Mayıs 2017 sonuna kadar peşin ödeme indiriminden yararlanarak, ödemelerini gerçekleştirebileceklerdir.

Aynı zamanda peşin

ödemeyi tercih eden,

ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödeme imkanı bulunmayan ve kanundan yararlanma hakkını kaybeden mükellefler ise ;idareye yazılı başvuruda bulunması halinde, ilgili katsayı uygulanarak borçlarını yeniden taksitlendirebileceklerdir.

Ne diyorsak o …

Vergi Barışı Kanunu'nun yasalaşması sırasında ve sonrasında, bu sütunlarda hep devlet geçmişe dönük alacaklarını yapılandırdı, ama vatandaşlarda bu borçları ödeyecek para yok. Zaten hükümet; bari ilk 2 taksiti alalım diye ilk iki taksitin zamanında ödenmesi koşulu ile borçlarını yapılandıranları 36 ay boyunca sistem içinde tutmak istiyor, diye yazmıştık.

Ekonomide, bu kadar yüksek tutarda ödenmeyen çek/senet adedi ve tutarı dikkate alındığında; bu durumu çok normal karşılamak gerekmektedir.

Vergi Barışı Kanunu kapsamında, yeniden yapılandırılan vadesi geçmiş vergi ve sigorta prim tutarlarının büyük bir kısmı fiktif olup, tahsil imkanı yoktur.

Devletin tahsil zamanaşımına rağmen; 32 yıl öncesine ait alacakları hala tahsil etmeye çalışıyor olması da ayrı bir tartışma konusudur.

Yapılandırma şartlarını ihlal edenlere, daha 1. taksit için mayıs sonuna kadar tekrar bir imkan sağlanması ve diğer taksitlerin 4'er ay ertelenmesi; ekonomik krizin kabul edildiği anlamına da gelmektedir. Her şey güllük gülistanlık derken, gerçeklerin zımnen de kabul edilmesi, sevindiricidir.

Sorunları çözmenin ilk adımı, kabul etmekle başlar.