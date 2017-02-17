Sandıktan yeni bir siyasi dil çıkacak

Gün be gün referandum sandığına yaklaşırken, uzun zamandır ilk kez makul ve sağduyulu insanların varlığını hissediyoruz.

Tüm taraflar, büyük dikkatle ve özenle konuşmaya çalışıyor.

En çok da seçmene, yani millete durumu anlatırken.

Doğrudur, arada sırada bir meczup-provokatör çıkıp ortalığı bir anda karıştırıyor ama hiç beklenmedik biçimde bunun da gereği yapılıyor.

Bakın, son olarak AKP'nin “Evet çıkmazsa İç Savaş çıkar” diyen ilçe temsilcisi görevinden el çektirildi.

Özellikle Başbakan Binali Yıldırım'ın bu yöndeki çabaları önemli.

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Ben, her geçen gün biraz daha ümitleniyorum.

Sandıktan “Hayır” çıkacağını zaten araştırmalar da söylüyor ama beni asıl heyecanlandıran bu sürecin sonunda birbirimize yaklaşabilme ihtimalimiz.

Bir de siyasetin “yeni liderler, yeni yüzler” kazanması.

Bence bu seçim sürecinin iki starı var; biri sosyal medya ve internet ortamında örgütlenerek müthiş etkili kampanyalar yapan gençler.

Diğeri de hiç şüphesiz tüm Anadolu'yu dolaşarak yepyeni bir siyasi dilin üretilmesinde büyük emeği olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu.

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Metin Feyzioğlu tüm Türkiye'yi hem de adalet ve hukuk alanında temsil eden Barolar Birliği Başkanı kimliği ile herkesle konuşuyor, tek tek anlatıyor.

Söyledikleri şunlar :

**Şu anda araştırmalar ve saha izlenimlerimiz sandıktan yüzde 55'in üzerinde “Hayır” çıkacağını gösteriyor.

**Bu seçimin sonucunu gençler belirleyecek, 18 yaş üstü seçmen ilk kez bu referandumda oy kullanacak. Bu gençler gazete okumuyor, TV izlemiyor, herşeyi internet ortamından öğreniyor. Bu, Türkiye için büyük fırsat.

**Sürekli kendi çevrenizde “Hayır” propagandası yapmayın, profillerinize sert tanımlamalar koymayın. Anlatın. Evdeki yardımcınıza, minibüste yanınızdaki yolcuya, kasaba, manava, taksiciye önerilen sistemin tek tek ve sakince anlatın. Bu sakıncalı değil mi diye sorarak sohbet edin. İnsanları dinleyin…

**Demokratik kontrol mekanizmaları olmayan ve tek adamla yönetilen bize en yakın ülkeler Irak, Libya ve Suriye. Üçü de parçalandı, üçünün de hali ortada. Bunu örnek gösterin.

**Önerilen sistemde hukuk asla bağımsız olamaz. Bu özellikle önemli, zira adalete hepimizin ihtiyacı var.

**En riskli durumlardan biri de Partili Cumhurbaşkanı hali, yani hem Cumhurbaşkanı hem kendi partisinin Başkanı. Bu nasıl olacak ? FB-GS maçında hakemin FBli ya da GSlı olması gibi bir durum.

Metin Feyzioğlu'nun bu açıklamaları çok önemli. Kırmadan dökmeden, 14 yıldır AKP'nin ekmeğine yağ süren kutuplaştırıcı politikaların oyununu bozacak yepyeni bir dil.

Sadece bu çaba bile çok umut verici değil mi ?

“PKK seve seve Başkanlığa Evet diyecektir…”

Bir süredir Soner Yalçın'ın, YeniÇağ Ankara temsilcisi Ahmet Takan'ın ve benim de yazdığım bu ihtimali, son olarak Metin Feyzioğlu açık açık söyledi :

“Bölücü örgüt nasıl ki 2010 referandumunda Türkiye'nin hukuk devleti yapısını yerle bir eden referandumda destek vermişse, aynı desteği farklı bir taktikle hiç kuşkunuz olmasın yine vermektedir…”

Bu durumda kim teröristlerle aynı oyu kullanmış olacak, düşünmek gerek.

Canım Kızım;

Halat ellerini kesip kanatmadan bırak. Hayatta kalmak için bazen de vazgeçmelisin…