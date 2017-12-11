Hayat treni!

Sevgili arkadaşım Erol Aksoy'dan gelen ilginç bir e-maili sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Hepimiz o trendeyiz… Doğarken bindiğimiz trende anamız ve babamızla tanıştık.

O zamanlar onların hep bizimle seyahat edeceklerini sanıyorduk. Oysa…

İstasyonun birinde onlar trenden ineceklerdi ve bizi yolculuğumuzda yalnız bırakacaklardı.

Zamanla trene başkaları da bindi. Ve bizim için çok önemliydiler.

Kardeşlerimiz, arkadaşlar, çocuklarımız, hatta hayatımızın aşkı…

Birçoğu inmiştir arkalarında kalıcı bir boşluk bırakarak…

Kimisinin de eksikliği o kadar fark edilmez olmuştur ki, yerlerinin boşaldığını bile fark edememişizdir.

Bu tren yolculuğu, neşe, keder, hayaller, beklentiler, merhabalar, Allahaısmarladık'lar ve vedalarla doludur.

Burada başarı, tüm yolcularla iyi ilişkilerde olmaktır. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.

Ancak… Hepimizin karşı karşıya olduğumuz bir muamma var…

Hiç birimiz hangi istasyonda ineceğimizi bilmiyoruz!

İşte bunun içindir ki, en iyi şekilde yaşamalı, en iyi şekilde sevmeli, affetmeli, olduğumuzun en iyisini yansıtmalıyız.

Burası çok önemli! Çünkü trenden inip de yerlerimizi boş bıraktığımızda, yaşam treninde yolculuğa devam edecek olanlarda güzel anılar bırakmalıyız. Öyleyse hayat treninde size iyi yolculuklar diliyorum.

Haa, unutmadan… Şahsen trenden bu yakınlarda inmeye hiç niyetim yok. Yine de ola ki, indim… Sizinle seyahat bir zevkti. İyi ki binmişiniz!”

Muğla halkı oyuna gelmez!

İktidar, CHP'li belediye başkanları'na göz dikti. CHP'li birçok belediye başkanının topun ağzında olduğu belirtiliyor.

İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'den “Müfettiş açıklaması” geldi.

Osman Gürün, hakkında hiçbir şikâyet olmamasına rağmen İçişleri Bakanlığı'ndan iki müfettişin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde denetim yapacağını söyledi. Osman Gürün'ün, iktidarın engelleme gayretlerine rağmen, kısıtlı imkânları iyi kullanıp halka hizmet ettiği belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yollanan iki müfettiş bugün Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne giderek denetime başlayacak. Başkan Osman Gürün bu ani denetimi tebessümle karşılayıp:

“Bugüne kadar ne denetimler geçirdik. Kapımız herkese açık. Alnımız ak, başımız dik, yasalara uygun görevimizi sürdürüyoruz. Hiçbir şikâyet olmadığı halde sürekli denetim yapılması bizim açımızdan gerçekten manidardır” diyor.

* * *

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Osman Gürün kent merkezinden başka 13 ünlü ilçeye de hizmet götürüyor. Bu ilçeler:

Bodrum, Marmaris, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Milas, Menteşe, Yatağan, Ula, Kavaklıdere, Ortaca, Seydikemer. İlçelerin çoğu Türkiye turizminde ileri olan ve ülkemize büyük ölçüde döviz kazandıran bölgelerdir. İktidar, Muğla'ya destek olacağı yerde köstek oluyor. Neden? Orada hep CHP kazanıyor da ondan…

Muğla halkı genellikle aydın, aklı başında insanlardan oluşur. AKP ne yaparsa yapsın Muğlalıların oyuna geleceğini sanmıyorum.

TEBESSÜM

Her kadının fiyatı var mı?

Adamın biri sağda solda kadınlar hakkında ileri geri konuşur dururmuş… “Dünyada para ile elde edilmeyecek kadın yoktur” dermiş… Bir gün işi azıtmış:

“Ben Kraliçeyi bile para ile elde edebilirim. Yeter ki fiyatını öğreneyim!” demiş.

Lâf dönmüş dolaşmış, Kraliçe'nin kulağına gitmiş… Tabii ki Kraliçe'nin tepesi atmış ve adamı çağırtmış:

“Sen böyle böyle dedin mi?” “Evet efendim, dedim…”

“Nasıl söylersin bunu edepsiz? Senin kafanı uçurturum! Neymiş benim fiyatım?”

“10 milyon Euro nasıl efendim, yeter mi?”

“Sus terbiyesiz, ahlâksız adam!”

“Kızmayın haşmetli Kraliçem… 100 milyon Euro olsun…”

Kraliçe daha çok köpürmüş:

“Sen bana nasıl fiyat biçersin?”

Adam düşünceli bir şekilde başını kaşımış:

“Sinirlenmeyin efendim, şu sarayınızı altından yapıp size hediye etsem ne dersiniz?”

Kraliçe birden duraklamış:

“Sende o kadar altın var mı?”

Adam dönmüş, arkasında duran muhafıza fısıldamış:

“Kraliçenin de fiyatını bulduk! Şimdi iş o kadar altını bulmaya kaldı!”

GÜNÜN SÖZÜ

En kötü şey, “bir şey” olmak değil, “o şey” olduğunu sanmaktır!