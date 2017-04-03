“Tek başına savaş bile ilan edebilir!”

Kader referandumuna sadece 12 gün kaldı.

Bıkmadan, usanmadan yazıyor, çiziyoruz ama, insanlarımız tehlikeyi anlıyorlar mı acaba?

18 maddelik anayasa değişikliğinin 16 Nisan'daki halk oylamasında kabul edilmesi halinde ülkemizi bekleyen tehlikelerin farkındalar mı?

“Benim oyum hayır” dediği için Devlet Bahçeli tarafından MHP'den atılan Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ haykırıyor:

“Türkiye parlamenter sistemden ‘Tek Adam' rejimine geçmemeli. Aksi halde ülkenin geleceği belirsiz bir yere gider. Eğer bu paket kabul edilirse seçilecek Cumhurbaşkanı eline alacağı yetkilerle isterse ülkeyi tek başına savaşa bile sokabilir!”

* * *

MHP Genel Başkan adayları arasında olan Prof. Ümit Özdağ, uyarılarına şöyle devam ediyor:

“Eğer referandumdan ‘Evet' çıkarsa Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli'ye Türk vatandaşlığı verilecek. Suriyeliler, Türkiye'nin gelecekteki nüfus yapısında patlayacak bomba gibi tehlikelidir!

AKP'liler bize ‘HDP ile aynı safta mısınız?' diyorlar. Hadi oradan siz de! Teröristbaşı Öcalan ile ‘başkanlık anayasası' yazan siz değil miydiniz? Hâlâ da pazarlığa devam ediyorsunuz! Türk Milleti oyuna gelmeyecektir!”

101 yaşında delikanlı!

Bugün Türk siyasetinin en yaşlı adamı kimdir?

Cahit Kayra'dan başka bir isim gelmiyor aklıma…

Sevgili okurlar… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere devletin en üst kademelerinde uzun yıllar görev yapan Cahit Kayra bir asrı devirdi, bugün 101 yaşında…

Sağlıklı ve kafası hâlâ bir bilgisayar gibi çalışıyor.

Böyle uzun bir ömür her insana nasip olmaz.

Muazzam bilgi birikimiyle kitaplar yazarak ülkemize faydalı olmayı sürdüren Cahit Kayra'nın bir kitabını, gazeteci ve yazar arkadaşım Hulusi Turgut bana getirdi. Teşekkür ediyorum.

Biyografi yazma ustası olan Hulusi Turgut, Cahit Kayra'nın da hayatını kaleme almalı…

“Yaşayan tarih” ve “Asırlık çınar” sıfatlarıyla anılan Cahit Kayra'nın 40 civarında kitabı var.

101 yaşında üretkenliği hâlâ devam ediyor. Kitaplarından bazıları:

“Sümbül Dağı'nın Karları”, “İyi ki Öldün Cahit”, “Marjinal Savaş ve Başkaldırı Teorileri”, “Marjinal Şiir Teorileri” ve son olarak yazdığı “Adsız Gemi” adlı bir de romanı var. Kitaplar “Tarihçi Kitabevi” tarafından yayınlandı.

Nice yıllara üstat.

“Hanımlar! Hırsız var!”

Geçim sıkıntısı, yokluk, yoksulluk bir yandan, yankesici ve dolandırıcılar diğer yandan vatandaşların canına okuyorlar!

Hele semt pazarlarında müthiş hırsızlık olayları oluyor.

İnsanlar “Polis! Polis nerede?” diye feryat ediyorlar.

Bazıları polisi suçlarken, bazı yurttaşlar da onları koruyor:

“Polis hangi birine yetişsin? Siz dikkatli olun, çaldırmayın!” diyorlar.

Hemen her semt pazarında o kadar çok hırsızlık oluyor ki, pazar esnafı artık “Çantalarınıza dikkat edin hanımlar! Her yerde hırsız var!” diye bağırıp müşterileri uyarmaya başladılar.

HHH

Geçtiğimiz salı günü Yeni Levent'te pazar vardı.

Etiler'den kalkıp pazara giden Nesrin Hanım, sebze-meyve alırken, artık profesyonel hale gelen pazar hırsızları, kalabalıkta onu makasa aldılar. Biri çantasının fermuarını açtı, diğeri de içindeki para çantasını alıp kaçtı.

Nesrin Hanım, itiş kakış arasında durumun farkına vardığı vakit, artık çok geçti… Para çantası, içindeki 600 lira ve sürücü ehliyetiyle birlikle uçup gitmişti.

Dertli kadın karakola başvurdu… Görevliler “Valla hanım, bugün sekizinci olay bu… Paran geri gelmez ama hırsızlar boş cüzdanı ve ehliyeti pazarın bir köşesine atarlar. Ehliyetin belki bulunur” dediler.

Hanımların pazarda da, süpermarketlerde de çok dikkatli olmaları gerekiyor.

TEBESSÜM

Diktatör, neden devam eder?

Günümüzde hâlâ, Güney Amerika, Afrika ve Asya'nın bazı ülkelerinde diktatörler var. Diktatörler bitmiyor.

Güney Amerikalı bir diktatör, vakti zamanı gelince, öbür dünyayı boylamış.

Cehennemde zebaniler sormuşlar:

“Politikaya neden girdin?”

“En tatlı, en beleş, en kıyak para orada var da ondan!”

“Tamam da… Paraları kazanıp dünyalığını yaptıktan sonra niye devam ettin?”

“Sonra da, tabii ki paçayı kurtarmak için devam ettim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Akıllı olan uluslar

hayatlarını

şans ve

kadere

bırakmazlar!