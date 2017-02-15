Türk milliyetçileri harekete geçti!

Bu cumartesi MHP'li muhalifler için çok önemli bir gün…

Yanlış kararları, akla ve mantığa sığmayan acayip dönüşleri nedeniyle partiyi yıkılma noktasına getiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı direniş büyüyor.

MHP Genel Merkezi'nin, iktidar partisi AKP'nin dümen suyuna girmesi ve yedek lastik “stepne” haline gelmesi ülkücü camiayı kahrediyor.

İşte bu cumartesi günü Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde “Türk milliyetçileri HAYIR diyor” konulu önemli bir toplantı yapılacak.

MHP'lilerden söz ederken “Biz milliyetçiliği ayaklar altına aldık. Ben bozkurtla dolaşmıyorum, ben eşref-i mahlûk olan insanlarla dolaşıyorum” diyen AKP önderine gönderme yapan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu alaycı bir ifadeyle:

“Kendilerini hayvan yerine koyan birini başkan yapmak için bu denli gayret eden milliyetçileri kutluyorum. Onlar medarı iftiharımızdır” diyor.

Devlet Bahçeli ve yandaşlarının kendilerine alenen hakaret edenlerin kuyruğuna yapışması gerçekten gülünç bir görüntü yaratıyor.

* * *

Cumartesi günü yalnız MHP'li milliyetçilerin değil bütün Türk milliyetçilerinin bir araya geleceği belirtiliyor ve 20 bin kişilik bir katılım bekleniyor.

Milli Mücadele Merkezi Derneği Başkanı Sadi Somuncuoğlu, MHP Genel Başkan adayları Ümit Özdağ, Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Süleyman Sazak'ın önderliğinde yapılacak toplantıda “16 Nisan'daki halk oylamasının, Türk Devleti'nin istikbalinin oylanacağı hayati bir referandum olacağı” anlatılacak.

Ülkücü muhalifler “Ülkücü hareket kimsenin figüranı olamaz!” görüşünde.

Fakat ne yazık ki Genel Başkan başta olmak üzere MHP milletvekillerinin çoğu bugün iktidarın figüranı olmuş durumda!

Bodrum Gündoğan'da “Tel örgü faciası!”

Bodrum'un şirin mahallesi Gündoğan'dan şikâyet sesleri yükseliyor.

Belediye bunları duyuyor mu, ya da duyup da duymazlıktan mı geliyor, bilmiyorum.

Ben beş aydır Bodrum'u, dolayısıyla Gündoğan'ı görmediğim için şikâyetler ne derece haklıdır, bilemiyorum.

Yaz-kış Gündoğan'da yaşayan SÖZCÜ okurlarından gelen şikâyetleri “Gündoğan'da tel örgü faciası” şeklinde özetleyebilirim.

Gündoğan sahili ve yürüyüş yolu esir kampı gibi tel örgülerle çevrilmiş… Okurlarım bir sürü de fotoğraf yollamışlar. Şikâyetlerde haklılık payı var gibi görünüyor.

Ben 16 Nisan'daki referandumda oyumu Bodrum'da kullanacağım. Dolayısıyla “Tel örgü faciasını” da göreceğim. O zaman daha sağlıklı bir görüş yazmam mümkün olacak.

Fakat… CHP'li Muğla Büyükşehir ve Bodrum İlçe belediyelerinin her geçen gün puan kaybettiğini söyleyebilirim. Halkın şikâyetlerine kulak vermeleri gerekiyor!

Aksi halde ilk seçimde o makamları kaybederler!

TEBESSÜM

Belâlı tavşan!

Bir tavşan, önüne bir daktilo almış, tak tuk tak tuk bir şeyler yazıyor.

Oradan geçen bir tilki seslenmiş:

“Hey tavşan, ne yazıyorsun öyle?”

“Doktora tezimi yazıyorum.”

“Ha, öyle mi, çok güzel, ne hakkında?”

“Tavşanların tilkileri nasıl yedikleri hakkında!”

“Hadi lan, olur mu öyle şey? Tavşanlar hiç tilki yiyebilir mi?”

“Yerler tabii… Gel istersen sana ispat edeyim.”

Beraberce tavşanın geniş yuvasına girerler. Biraz sonra tavşan tek başına çıkar ve yine daktilosunun başına geçer, tak tuk bir şeyler yazmaya devam eder.

Bir süre sonra oradan geçen bir kurt, tavşanı yazı yazarken görünce merak edip sorar:

“Hey tavşan, ne yazıyorsun?”

“Doktora tezimi”

“Ne hakkında?”

“Tavşanların kurtları yemesi hakkında!”

“Nee? Salak salak konuşuyorsun, kim inanır yahu buna?”

“Gel istersen göstereyim!”

Yine beraberce yuvaya girerler. Tavşan biraz sonra tek başına dışarı çıkar.

Tavşanın yuvasını merak ettiniz, değil mi?

Manzara şudur:

Bir köşede tilkinin kemikleri… Bir köşede kurdun kemikleri…

Diğer köşede ise “Tavşanın doktora danışmanı ASLAN, kürdanla dişlerini karıştırıyor!”

* * *

– NOT: Dünya karışık. Vuruşan vuruşana… Yukarıdaki fıkrayı günümüzde birbiriyle çarpışan güçlere uyarlarsanız, kimin tavşan, kimin tilki, kimin kurt, kimin aslan olduğunu tahmin edebilirsiniz!

GÜNÜN SÖZÜ

Ülkesinde efendi olmayı

beceremeyen siyasetçi,

başkasının uşağı olur!