Türk olmak zor!

Türkler için Avrupa'da soğuk rüzgârlar esiyor.

Referandumda Türk işçilerinden oy kapmak için yapılacak mitingler engellenince çıkan siyasi kavga gurbetçilerimizin huzurunu yerle bir etti.

“Ey Hollanda… Ey Almanya…”

“Naziler… Faşistler!”

“Hitler kafalılar!”

Bu tür posta koymalar Almanya'yı, Hollanda'yı korkuttu mu bilmem ama, bizim yaban ellerdeki insanlarımızı fena halde ürküttü…

* * *

Avrupa ülkelerinde yaşayan bütün Türkler artık diken üstünde… Kendilerine ne gibi bir tehlike gelecek, bilmiyorlar! Bazı ülkelerde “Avrupa'dan atılmaları” bile konuşuluyor.

Yani bizim siyasiler aslında gurbetçilere kötülük ettiler.

Avrupa'daki okurlarımdan gelen mesajlardan bunu anlıyorum.

Avusturya'daki ırkçı ve faşist kafalı insanların Başkent Viyana'da:

“Erdoğan! Türklerini buradan al, götür!” diye pankart asmaları, İsviçre'de de terör yanlılarının tabancalı afişle Türkiye Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmeleri ahlâksızlıktır.

Fakat… Daha da çirkin olanı Avusturya ve İsviçre yönetimlerinin, Türkiye'nin böyle tehdit edilmesine göz yummalarıdır.

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Viyana'da Türk Büyükelçiliği binasına asılan “Erdoğan! Türklerini buradan al, götür!” pankartı Avusturyalı faşistlerin cahilliğini, gösteriyor.

“Erdoğan'ın Türkleri” var mı ki?

Cumhurbaşkanı konuşmalarında “Türk milleti” demiyor, onun yerine “Benim milletim” demeye özen gösteriyor.

İktidar partisi AKP'ye ve onun yöneticilerine göre de, Türkiye'de Türk yok yalnızca “Türkiyeli” var!

“Türk milleti” ifadesini ağızlarına almıyor ve “Benim milletim” lâfından başka bir şey demiyorlar.

O zaman ne oluyor ey cahil Avusturyalılar? Attığınız slogan yanlış oluyor!

Yeni bir slogan bulmanız gerekiyor!

Binlerce yıllık “Türk” adı AKP'nin dilinde artık “İbrahim milleti” oldu!

Korkutma çabaları boş!

Devlet Bahçeli ve Genel Merkeze muhalif olan milyonlarca MHP'li seçmenin sözcülüğünü yapan Meral Akşener, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın,Yusuf Halaçoğlu ve arkadaşlarını korkutmak ve yıldırmak isteyenler hüsrana uğradı…

Hiçbirinde korkup sinecek göz yok…

Hayasız saldırılar sonuç vermedi!

Ümit Özdağ ile birlikte ortak toplantı yapan Sinan Oğan'ın açıklaması ilginç:

“Saldırılar, referandumu erteletmek için yapılıyor. Failleri de biliyorum. Bunlar MHP yönetimindeki bazı isimlerdir. AKP iktidarı da bu çirkin saldırılara göz yumuyor! Sen kalkmışsın Hollanda'yı lânetliyorsun ama burada yapılanlara ses etmiyorsun! Bize bir şey olursa bunun sorumlusu AKP iktidarıdır! Biz, PKK saldırılarından korkmadık, bunlardan mı korkacağız?”

Vatan senden HAYIR bekler

Türkiye'nin her yerinde referandum çalışmaları yaparak “HAYIR”ı destekleyen yurtsever Türkiye Gençlik Birliği (TGB) bu pazar günü Ankara'da önemli bir toplantı yapıyor.

Genel Başkan Çağdaş Cengiz “Halk oylamasında ‘Evet' diyeni de, ‘Hayır' diyeni de toplantımıza çağırıyoruz.” diyor.

Etkinliğe parti temsilcileri de katılacak. Vatan Partisi adına Genel Başkan Doğu Perinçek, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, AKP kurucularından Abdüllatif Şener ve Ertuğrul Yalçınbayır, Devlet Bahçeli'nin eski danışmanı Gürcan Dağdaş, Ülkü Ocakları'nın kurucularından Sadi Somuncuoğlu görüşlerini açıklayacaklar.

Genel kanaat 16 Nisan'daki referandumda sandıktan “HAYIR” oyu çıkacağı şeklinde…

Milletvekili seçilme yaşını 18'e düşüren düzenlemeyi hiç önemsemeyen Türkiye Gençlik Birliği çalışmalarını “Vatan senden HAYIR bekler” sloganı ile sürdürüyor.

Tebessüm

Diktatör sinemada

Şili'nin ünlü diktatörü Pinochet bir gün kılık değiştirerek sinemaya gidip bir koltuğa oturmuş, kimse tanımamış.

Derken ışıklar sönmüş, film başlamış.

Filmin bir sahnesinde Pinochet görüntüsü gelmiş perdeye..

Sinemadaki bütün seyirciler ayağa kalkıp alkışlamaya başlamışlar.

Diktatör Pinochet koltuğa yayıldıkça yayılmış. Keyfi yerinde, gururla beyaz perdeye bakıyormuş.

Ayağa fırlayan yan koltuktaki adam, Pinochet'in hâlâ oturduğunu görünce eğilip:

“Bana bak ahbap” demiş “Salon sivil polisler ve hafiyelerle dolu. Hepsi namussuz diktatörün uşağı! Ayağa kalk ve sen de alkışla… Bu herif için kendini astırmaya değmez!”

GÜNÜN SÖZÜ

Sevgili halkımız uyandığı vakit bu bataklıktan çıkarız ama tabii ki uyanabilirse!