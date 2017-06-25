Yeteneksiz, zavallı bir siyasetçi!

Semih Yalçın diye bir adam var. Küfretmeyi eleştiri sanan yeteneksiz bir siyasetçi… O kadar kabiliyetsiz ki, siyasette Devlet Bahçeli gölgesine sığınmaktan başka bir şey yapamamış! Şimdi, Devlet Bahçeli'nin koltuğu altına girmiş etrafa posta koyuyor!Emin Çölaşan dün, bu zavallı kişinin küçüklüğünü gayet güzel anlattı. Siyaset konusunda adamın bilgi dağarcığı o kadar sığ ki, sadece ona buna küfrederek siyaset yaptığını sanıyor! Fikir fukarası garibim!Bilgi kıtlığı nedeniyle küfür ve hakaretten başka söz bulamayan bu adam, benim “MHP artık tabela partisi” şeklindeki eleştirime kızmış. Doğru söze niye kızıyor, niye böyle ölümden, musalla taşından filan bahsediyor? Aklı sıra korkutacak! O musalla taşına kendisi yattığı vakit biz onun için bir dua okuruz.Semih Yalçın gibi seviyesiz sözler söylemek terbiyemize yakışmaz! O kendisine yakıştırıyor. Çapı bu kadar!* * *

Devlet Bahçeli'yi yanlış yola sürükleyip, bataklığa saplatan bilgisiz bir kılavuz olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti adına yaptığı düzeysiz açıklamada yalnız bana değil, MHP'yi eleştiren Emin Çölaşan, Mehmet Y. Yılmaz, Taha Akyol ve Abdülkadir Selviye'de çatıyor.

Aynı sığ, bilgisiz, lümpen sözler.

Amacı belli. Ben ve diğer yazar arkadaşlarımla polemik yaratıp aklı sıra isim yapacak, ünlü olacak! Ucuz, gülünç bir siyaset! Komedi gibi!

* * *

Semih Yalçın, patronu Devlet Bahçeli'ye rakip olan MHP genel başkan adayları, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan'ı da küçümsüyor, onların hakkında da ileri geri konuşuyor!

Samimi kanaatimi söyleyeyim:

Semih Yalçın denilen adam, küçümsediği o isimlerin onda biri kadar bile olamaz! Onların yanında virgül gibi kalır!

İlk seçimde göreceğiz. Semih Yalçın ve yandaşları, hep beraber baraj altında kalıp toz olarak yok olacaklar!

O zaman Türk siyaseti kalite kazanacak.

MHP felsefesi güçlenecek ve milliyetçilik anlayışı şahlanacak.

Haydi güle güle aslanım, başka kapıya! Burada sana ekmek yok! Tehditler savurmakla bir yere varamazsın! Daha da küçülürsün, o kadar!

Devlet Bahçeli'yi batıranlar da Semih Yalçın gibilerdir!