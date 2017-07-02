Facebook internetine adım adım

İnternet bağlantısı sıkıntılı olan bölgelere gökyüzünden ücretsiz internet hizmeti sunmak amacıyla geliştirdiği Aquila projesinde ikinci denemesini gerçekleştirdi. Enerjisini güneşten alıp günlerce gökyüzünde salınması planlanan ilginç görünümlü drone uçak Aquila 42 metre kanat açıklığı ile hayli ilginç bir görünüm sergiliyor. İlk denemesinde tatsızlıklar yaşayan insansız hava aracı, bu kez gökyüzünde 1 saat 46 dakika kalmayı başardı. Bu ilk başarılı denemesinde 1 km yüksekliğe çıkmayı başaran araç henüz firmanın hedeflediği 18 km üstü hedefe çok uzak olsa da bu bedava internet için çok önemli bir adım. Tabi Facebook bunu yaparken Çinliler de boş durmuyor.

Çinliler de geçen hafta 20 km üzerine güneş enerjisi ile uçan bir insansız hava aracı çıkartmayı başardıklarını açıkladılar. Belli ki yeni dönemde tepemizde güneş enerjili insansız hava araçlarının uçup kiminin iyi niyetle kiminin asla öğrenemeyeceğimiz nedenlerle bu yarışa katıldığını göreceğiz. Facebook'un bu girişimi bir yandan çok masum gibi görünse de hem söz konusu internet hizmetinin şirkete nasıl bir katkı sağlayacağı sorusunun cevapsız kalması hem de hizmetin sunulduğu bölgelerdeki siyasi durumun bu hizmete izin verip vermeyeceği soru işaretleri ile dolu.

Ve robot barmen işbaşında

Kimilerini çok korkutuyorlar, kimileri içinse onlarla iletişime geçmek çok eğlenceli. Ama korksak da sevsek de hatta en önemlisi işimizi onlara kaybetme tehlikesi yaşayacak olsak da robot teknolojileri her gün bir mevzi daha kazanmaya devam ediyor. Bu alandaki en ilginç gelişmelerden biri hiç beklemediğimiz bir yerde, Las Vegas'ta yaşandı. Vegas, Casino sektöründe otomasyon konusunda çok yol almış olsa da bunu ilk kez görüyoruz. Vegas'taki Planet Hollywood ilk robot barmenini işe aldı.

Tipsy yani çakırkeyif adını taşıyan robot müşterilere içecek servisi yapıyor. Bir televizyon ekranı takan ya da bir otomobilin camını özenle yapıştıran robotlardan görsel farkı olmayan robot şimdilik bir insanın gözetiminde çalışıyor. Ama muhtemelen yakında o insan da ortadan kaybolur. Robottan sipariş vermek için akıllı telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz. Ve uygulama ödemenizi otomatik yaparak içeceğinizi robotun size servis yapmasını sağlıyor. Görüntüsü çok da çekici değil doğrusu. Ve bence bazı işler hep insanların işi olarak kalmalı.