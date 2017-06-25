İNSANSIZ OTOMOBİLLER DALGA DALGA GELİYOR

Yaklaşık 10 yıl içinde otomobillerin şehir içi trafiğinde otonom sürüş sağlayacak hale gelebileceğine kesin gözle bakılıyor

Otonom sürüş sistemleri teknolojileri beklediğimizden daha çabuk yaygınlaşacağa benziyor. Üstelik sadece üst sınıf değil, tüm otomobil sınıflarında aynı anda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Nissan, geçen hafta otonom sürüş sistemleri konusunda önemli adım atan firmalardan biri daha olduğunu açıkladı.

Bu açıklamaya göre Leaf isimli elektrikli otomobil artık Nissan'ın bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş sürücü asistan sistemine sahip olacak. Nissan, geçtiğimiz CES fuarında bu konudaki gelişimini paylaşmıştı. Ama geçen hafta Leaf'te yer alacak olan tüm teknolojik paket açıklandı ve firmanın özellikle bu pazardaki Tesla hakimiyetini hedeflediği ortaya çıktı.

YOLU İZLEME ŞANSI

Göstergeleri Tesla kafasından çok uzakta olmayan otomobil şehirlerarası yollarda tamamen direksiyon, gaz ve fren hakimiyetini ele alıp size yolu izleme şansı veriyor. Ağır trafikte de çalışan sistem tek şeritte çalışıyor. Yani henüz kavşak dönme ya da şehir içinde şerit değiştirerek otonom sürüş sunmuyor. Ama Nissan Renault'nun otonom sürüş bölümünün başı Ogi Redzic on yıl içinde otomobillerin şehir içi trafiğinde otonom sürüş sağlayacak hale geleceğini umduğunu söylüyor.

Otonom sistemlerin Nissan gibi ulaşılabilir ve arzulanabilir otomobiller üreten bir firmanın karasularına yanaşması artık yakın zamanda bu sistemlerin müzik sistemleri kadar sıradan bir özellik haline geleceğinin ve hayatımıza gireceğinin kanıtı gibi. Çünkü Nissan ve stratejik ortağı Renault bu işe konsantre olduysa diğer firmaların da boş durmadığı da açık.

AMA HEMEN HAYAL KURMAYIN

Ama ülkemiz koşulları göz önüne alındığında kendimizi çok da yakın zamanda İstanbul – Çeşme arasını direksiyona, gaza dokunmadan kat etme hayallerine düşürmememiz gerekiyor.

Bunun birinci sebebi sürekli çöken, yol inşaatlarının bir türlü bitmediği hatta bunu geçin bu sistemlerin otonom devamlılığı sağlayabilmesi için önemli elemanlardan biri olan yol çizgilerinin uygulandıktan bir ay sonra görünmez hale geldiği bir altyapı ile işimiz çok zor.

İkinci sebebi ise biziz. Trafik kurallarını o kadar hafife alıyoruz ve çoğunlukla bilmiyoruz ki, yola her çıkışımızda kendi kaosumuzu yaratıyoruz.

Öyle ki bu teknolojinin belki de atası sayılan adaptif hız sabitleyici sistemler bile ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Otonom sistem şöyle dursun, elektrikli otomobiller için büyük kentlerde yeterli şarj noktası bile sağlayamadık.

Ne yazık ki teknolojinin insan hizmetine sunduğu bu güzel gelişmeyi internetten, YouTube videolarından ya da yurtdışında kiraladığımız otomobillerle izleyeceğiz.

En pahalı telefonu geliyor

Talihsiz Note 7'ye kadar başka telefon kullanmadım. İlk Note'u kullanırken büyük ekranın bünyemde yarattığı heyecanı unutamam. İlk başta bir pazarlama başarısızlığı olacak gibi görünen Samsung Note, bir süre sonra kendi sınıfını yaratan hatta yıllar sonra Apple'ı bile büyük ekran bir versiyon yapmaya iten ikonik bir ürün serisi bence.

Note bir buçuk ay sonra büyük bir geri dönüşe hazırlanıyor. Ve havalarda uçuşan özellik listesi hayli baştan çıkarıcı. 6 GB RAM, 6.3 inç ekran, 12 MP dikey yerleştirilmiş çift arka kamera, muhtemelen 4K ekran çözünürlüğü ki bu Samsung'un ciddi destek verdiği sanal gerçeklik gözlükleri için de müthiş bir gelişme olabilir.

Ancak pil konusunda bir geri adım atılıp biraz daha küçük bir pil kullanılabilir gibi görünüyor.

Fiyatının ise Galaxy S8 Plus'ın da ötesinde yani firmanın gelmiş geçmiş en pahalı akıllı telefonu olacağı söyleniyor. Eğer konfigürasyon böyle müthiş olursa birçok insanın fiyatı çok da takmayacağını düşünüyorum.

Ooo yeni iPhone sızıntıları!

Görünüşe göre bu yıl sonu, uzun zamandır gördüğümüz en etkileyici iPhone ile tanışacağız. Bu yıl onuncu yılını kutlayan iPhone ile Apple gövde gösterisi yapacağa benziyor. Son sızıntı bir telefon kılıfı fabrikasından. Ve detaylar gerçekten (en azından kağıt üzerinde) çok etkileyici görünüyor. Buna göre 5.8 inç plus versiyon ile tarihin gördüğü en büyük iPhone ekranı ile tanışmak üzereyiz. Ekran neredeyse çerçevesiz olacak gibi. Ana ekran düğmesi kalkıyor. Ve muhtemelen parmak izi okuma cam üzerinde olacak ki bu benim merakla beklediğim bir özellik. Diğer kaynaklardan sızan bilgilere göre ekran çözünürlüğü 2800×1342 olacak ki bu, 1080×1920'ye göre önemli bir adım. Ama ben en çok ekran oranlarını merak ediyorum, firma Samsung gibi 18.5:9'u mu tercih edecek yoksa 16:9 ile mi devam edecek. Umarım bu sızmaz da biraz heyecan olur.