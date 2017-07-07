FETÖ’nün dava oyunu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “adalet” diyen on binlerce kişiyle İstanbul'a giriyor. Hakim, savcı, avukat da “adalet” diyor. Bu ülkenin hakim gibi hakime, savcı gibi savcıya ihtiyacı var. Kararlarıyla, sosyal medya kullanımıyla siyaset yapan, siyasetçinin yanında görünenlerin yükseltildiği bir dönem yaşanması da yargıya olan güveni tamamen ortadan kaldırıyor. “Cemaatin, siyasi iktidarın yargısı değil, hukuku üstün tutan, adalet dağıtan güvenilir bir yargı” isteniyor. Allah aşkına istenen çok mu?

Bir dönem cemaat adına karar verdiği öne sürülenler, bugün ya meslekten atılmış ya da cezaevinde. Ne yazık ki, bazıları örgütün haberleşme aracı olan ByLock kullanmış. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararıyla, bir dönem el üstünde tutulan “cemaat” ya da “hizmet hareketi” dedikleri yapı resmen “Fetullahçı Terör Örgütü-FETÖ” olarak anılacak. Bu konuda verilen kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi onadı.



TEKNİK VERİLERLE KANITLA

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ mensuplarının haberleşmesinde kullandıkları ByLock yazılımı için Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararının özeti şöyle:

“ByLock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanılması amacıyla oluşturulmuş ve münhasıran bu suç örgütünün mensupları tarafından kullanılmakta olan bir ağ olduğunun somut delillere dayanması nedeniyle, bu ağa dahil olan sanıkların ağ içinde başka bir kişi ile görüşme yapmış olması da gerekmez.

ByLock iletişim sistemi, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacaktır.”

Bu konuyu konuştuğum bir hukukçu, “ByLock kullanıcısının, bunu kullandığının teknik verilerle ortaya konulması gerektiğini” vurguladı. Bylock'dan ilk cezalandırılan da bir dönem terör davalarına bakan iki hakim oldu. Birisi, 19 günde 459 kez, diğer hakim 21 günde 405 kez ByLock sistemine giriş yapmış. Mahkemeye gönderilen resmi belgedeki bilgiler doğruysa, cemaatin, siyasetin emriyle kararlar veriliyor ki vah size, vah yargımıza…”

“DAVALARI UZATIN”

Dava devam ederken, iki eski hakimin avukatına, örgütün “abi”si tarafından gönderilen mesajda, davaların uzatıldıkça uzatılması isteniyor ve neler yapılması gerektiği de şöyle sıralanıyor:

1- Reddi hakim, tahliye, verilen kararlara yönelik itiraz mahiyetinde talepler ile heyeti karar veremez ve çalışamaz hale getirin.

2- İddianamenin tamamını okutun. Bu bile epey zaman alacaktır.

3- Talimatla dinlenen tanıklara soru sorma imkânı sağlanmadığı belirtilip, heyet huzurunda ve hazır bulunduğu sırada doğrudan veya SEGBİS aracılığıyla dinlenilmesi talep edilmeli.

4- Hakimin reddi için başvuran taraf avukatlarının tanık olarak dinlenilmesini isteyin.

5- Örgütle ilgili taşradaki tüm dosyaların incelenip onaylı suretinin bu dosyaya eklenmesi ve buradaki bilgi ve belgelere karşı savunma yapmak için süre talep edin.

6- Tutuklamaya sevk için işlem yapan HSYK başmüfettişi ve bu olayın gelişimi sırasında bulunan tüm hakim ve savcı aktörlerin tanık sıfatıyla dinlenmesini isteyin. Somut olarak kimin, hangi konuyla dinlenmesini istediğinizi anlatın.

DOSYALARI ŞİŞİRİN

7- Heyetin mahkeme kararlarının uygulanmaması ile ilgili belirleyeceği hukukçu bilirkişi tespit edilip tüm dosya tevdi edilerek yargısal karar nedeniyle hakim tutuklamanın hukuki bakış açılarının tespitini talep edin.

8- Talep reddedildiği takdirde' biz bir sonraki duruşmaya hukukçu profesörü bilirkişi olarak dinletmek istiyoruz denebilir. En az 10 celse, 10 farklı bilirkişi dinletilebilir.

9- Tüm beyanlar ve delilleri değerlendirmesi için yazılı uzman hukukçu bilirkişi almak için süre talep edin.

10- Davaya konu olayla ilgili görsel ve yazılı medyada çıkan tüm yazı ve görüşler çıktı olarak alınarak dosyayı şişirin.

11- Dış basın ve yabancı hukuk derneklerinin davaları takibini sağlama adına aktif çalışma yapmak ve savunma pozisyonunda, Balyozcuların, Ergenekoncuların ve Adnan Hocacıların savunma argümanlarını yeni bir sıkıntıya sebebiyet vermeden, kolay lokma olunmadığını göstermek adına uygulayın.

Bir dönemin kudretlileri de bugün bağımsız, tarafsız adalete muhtaç. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Veziri Nizamülmülk'ün asırlar önce “Bir ülkede insanlar inançsız yaşayabiliyorlar ama adaletsiz asla' demesi boşuna değil.