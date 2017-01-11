Gelin de seçimlerin sağlıklı yapıldığına inanın

Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 8 Haziran 2016 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na sunduğu dilekçede, cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın “yükseköğrenim görmüş olmak” koşulunu taşımadığını öne sürdü. Erdoğan'ın, önceki seçimlerle cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı diplomalar verdiğini iddia etti ve bunun açıklamasını istedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, Başkanvekili Turan Karakaya, üyeler Mehmet Kürtül, Nilgün İpek, Ünal Demirci, Ali Kaya, İbrahim Zengin, İlhan Hanağası, Zeki Yiğit ve Haluk Kırca imzasıyla Ömer Faruk Eminağaoğlu'na cevap verildi.

DİPLOMA İÇİN VERİLEN KARAR

Yukarıdaki isimleri unutmadan YSK'nın, Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili soruya verdiği cevabı okuyalım:

“Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde adaylık başvurusunda bulunan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibraz edilen diploma örneğinin incelenmesinde; Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü dört yıl süreli lisans diplomasının diploma numarasının 8345, mezuniyet tarihinin 1981 yılının Şubat ayı olduğu, Dekan Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel ile Rektör Prof. Dr. Orhan Oğuz imzalı diplomanın İstanbul 15. Noterince 27 Haziran 2014 tarihinde ‘Dairemizce onaylanması istenilen işbu fotokopinin ilgilisi tarafından gösterilen ve iade edilen aslına uygun olduğunu ve iki örnek verildiğini onaylarım' şeklinde onaylı olduğu anlaşılmıştır.”

Kararın devamında da “Diplomanın sahte olduğu değil, sahteliği konusunda kuşku oluştuğunu YSK'nın bunu araştırması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu, soyut bir iddiadır. Seçim kurullarının delilleri araştırma ve toplama görevi yoktur” deniliyor. Üniversitesi ise diploma ile ilgili başvurulara, 28 Nisan 2014 tarihinde dönemin CHP Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün sorusuna cevap verildiği belirtiliyor. Ama Öztürk'e gelen bir cevap da yok.

O KARARDA İMZASI OLANLAR NEREDE?

Cumhurbaşkanı'nın diplomasıyla ilgili YSK kararını öğrenen CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, diploma ile ilgili iddialar için “soyuttur” diyen üyelerin bugün nerede olduklarını merak ediyor. Başkan Sadi Güven imzasıyla 28 Kasım 2016 tarihinde Yıldız Hanım'a verilen cevabı okuyoruz:

– 24 Ocak 2013 tarihinde göreve başlayan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden İbrahim Zengin, Ali Kaya, Ünal Demirci, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Kurulu'nun 24 Ağustos 2016 tarihli ve kararı ile meslekten çıkarıldı.

– 24 Ocak 2013 ile 23 Temmuz 2016 tarihleri arasında üye olarak görev yapan İbrahim Zengin, Ali Kaya, Ünal Demirci, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

– 2002 yılından sonra YSK üyeliğine seçilenlerden Selahattin Atalay, Halim Aşaner, İbrahim Zengin, Ali Kaya, Ünal Demirci tutuklu olarak bulunmaktadır.

YSK BAŞKANI ÖYLE DİYOR AMA

Cevapta, Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in dikkatinden kaçmayan bölümler vardı. Başkan Sadi Güven “Tutuklananların hangi mahkemede yargılandığı ve tutukluluklarına hangi mahkeme tarafından karar verildiğine ilişkin Başkanlığımızda bir bilgi bulunmamaktadır. Talep edilen bilginin ilgili savcılıktan temini yoluna gidilmesi gerekmektedir” diyor.

YSK üyeleriyle ilgili ne gibi suçlamalar, savcılığın elinde hangi kanıtlar bulunduğunu bilmeyen YSK Başkanı, şunları yazıyor:

“2002 yılından bugüne kadar görev yapan ve halen tutuklu olan kurul üyelerimiz YSK'daki iş ve işlemleri nedeniyle tutuklanmamıştır. Kurul üyelerimizden seçim sonuçlarına hile karıştırdığı gerekçesiyle tutuklanan veya ihraç edilen bulunmamaktadır. Üyelerden ByLock soruşturması geçiren olup olmadığı hakkında Başkanlığımızda bir bilgi bulunmamaktadır.”

YSK Başkanı, hemen “Seçim sonuçlarına hile karıştırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve ihraç edilen bulunmamaktadır” diyor. CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer de, “Ne biliyorsun başkan? Hangi mahkemenin tutukladığını, nerede yargılanacağını bilmediğinizi belirtiyorsunuz, elde ne gibi kanıtların olduğundan habersizsiniz, hemen ‘seçimle ilgili değil' deyip kenara çekiliyorsunuz. Olmaz böyle şey” diyor.

Yalnız onlar mı tutuklu? Seçim Kurulu Başkanlığı yapan 500'e yakın hakimin ya tutuklu ya da ihraç edildiği ülkede seçimlerin güvenli yapıldığına kim inanır?

Emrehan Halıcı'ya beraat

Emrehan Halıcı CHP milletvekilliği döneminde, seçmen bilgilerini elektronik ortamda paylaşmış böylece yanlışlıkların düzeltilmesi, adreslerinde farklı kişilerin ikamet ettiğine ilişkin iddiaların aydınlatılması için çaba göstermişti. O bilgileri paylaştığı için hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Emrehan Halıcı, dokunulmazlığı kaldırılınca Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Hakkında dün beraat kararı verildi. Halıcı'nın yıllar önce yaptıklarının ne kadar doğru olduğu geç de olsa anlaşıldı. YSK üyeleri örgüt mensubu olmakla suçlanıp tutuklanıyorsa, önceki seçimlerin sağlıklı yapıldığına nasıl inanacaksınız?