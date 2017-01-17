İçkili yerlere “Özel güvenlikçi çalıştır” baskısı

Yaşanan her olumsuzluğu “dış güçler”e bağlama konusunda son derece başarılıyız. Terör üreten ülkelerin vatandaşlarına vize uygulanmaması, gelenler hakkında sağlıklı bilgi alınamaması, dinci ve bölücü terör örgütlerinin ülkemizde destekçileri bulunmaları, bu kişilerin güvenlik birimleri tarafından tanınmamaları eylem yapmalarını kolaylaştırıyor.

Geçmişte Afganistan'da, Bosna'da, Çeçenistan'da, Irak'ta, son olarak da Suriye'de “Cihat” adına bir araya gelen dinci örgütlerin içinde çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da bulunuyor. Aynı uğurda savaştıkları için, Türk güvenlik birimleri tarafından tanınmayan kişileri ülkemizde eylem gerçekleştirmeye ikna ediyorlar.

ONLAR CENNETE DE DİĞERLERİ NEREYE!

Dinci örgütlerin militanları, canlı bomba, patlayıcı yüklü araçla eylem yaparsa cennete gidecekleri, hurilerle birlikte olacağı söylenip eyleme hazır hale getiriliyor. Bölücü örgüt PKK'da ise durum daha farklı… Onlar, kurtulmak istedikleri, psikolojik sorunlu ya da ağır hasta olan teröristleri “canlı bomba”ya dönüştürüyor.

Yabancı ülke vatandaşı İstanbul'da ünlü gece kulübünü elinde uzun namlulu silahla basmaya geliyor. Tamam, eylem önceden öğrenilemedi. Peki, eylemden sonra terörist oradan ayrılıyor, aranmasına rağmen yakalanamıyor. Ülkemizde eylemi önleyememek, eylemden sonra teröristi yakalayamamakla dış güçlerin ne ilgisi olabilir?

BAKIN ŞİMDİ NELER YAPILIYOR?

Olaylardan sonra yeni önlemler alınır. Onun gerekçesi de “Ülkemizin içinde bulunduğu hassas süreç nedeniyle halkımızın güvenliği, kamu düzeninin sağlanması ve huzurun tesis edilmesi adına” diye başlar.

Yozgat Valisi, içkili yerleri Olağanüstü Hal yetkisine dayanarak kapattı. Şimdi Ankara Valiliği yeni bir karar aldı. Bundan böyle umuma açık eğlence ve dinlenme tesislerinin işletme sahipleri de, faaliyet alanlarının güvenliği ve huzurunun sağlanması adına özel güvenlik personeli çalıştırmakla, kapı ve el dedektörü bulundurmakla yükümlü olacak.

Devlet diyor ki, “ben koruyamıyorum, başınızın çaresine bakın”. İyi de basılan gece kulübü en iyi korunan yerlerin belki başında geliyordu. Ankara'daki içkili lokantanın önünde duracak olan kişiye bütün sorumluluğu yıkmak istiyorlar.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni, görevde olan polis memuru öldürdü. Yaralı olarak yakalanabilecekken öldürüldü. Şimdi sürekli bu konuda senaryolar üretiliyor. Gece kulübünü basan, 44 kişinin ölümüne yol açan yabancı uyruklu terörist ise uçup gitti.

İÇKİLİ YERLERE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Ankara Valiliği, “Umuma açık eğlence ve dinlenme yeri, konaklama tesisi ve düğün adı altında faaliyet gösteren tesisler”in yetkililerine şu bildirimde bulunuluyor:

– Kongre merkezi, sergi salonu, konferans salonu gibi kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklerde; katılımcı sayısı 250 kişiyi geçmiyorsa, katılımcılar özel güvenlik personeli tarafından el ile veya el detektörü ile aranarak salona alınacak.

– Kapasitesi 250'nin üzerinde olan mekanlarda düzenlenen x-ray veya kapı detektörü ile arama yapılacak.

– Umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinin güvenliği, İl Özel Güvenlik komisyonu tarafından belirlenen sayı kadar özel güvenlik personeli istihdam edilmek suretiyle sağlanacak.

– Kapasitesi 250 kişinin üzerinde olan umuma açık eğlence ve istirahat yerleri ile kapasitelerine bakılmaksızın alkollü içki servisi yapılan tüm umuma açık ve istirahat yerlerinde x- ray veya kapı dedektörü ile kontrol yapılacak.

SADECE ONLAR SİLAHLI GİREBİLECEK

– Kapalı alanlarda düzenlenecek toplantılara, İl Emniyet Müdürlüğü veya İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilenler ile devlet büyüklerini korumakla görevli güvenlik personeli dışında hiç kimse silahlı olarak alınmayacak.

– Açık ve kapalı alanlarda düzenlenen toplantılarda; toplantı başlamadan önce salon insandan arındırılacak, gerekli arama ve kontroller yapıldıktan sonra katılımcılar aranarak salona alınacak.

– Otopark mevcut ise araçlar da kontrol edilerek alınacak. Arama işlemleri sonuçlandırılmadan toplantı alanlarına aranarak bile olsa katılımcıların girmesine izin verilmeyecek.

Özel güvenlik personeli istihdam edilmesi gereken işyerleri, 30 Ocak 2017 tarihine kadar tespit edilen sayıda özel güvenlik personelinin istihdamını sağlayacak, ayrıca x-ray, kapı dedektörü ve el dedektörü gibi teknik donanımı hazır hale getirecek. Bu tarihe kadar gerekli düzenlemeleri yapmayan iş yerlerinin faaliyeti durdurulacak.

Burada tüm öncelik içkili yerlerin sahiplerini baskı altına alabilmek, onların içki servisi yapmalarını önlemek… 240 bin polis, 280 bin özel güvenlik görevlisi bile yetmiyor.