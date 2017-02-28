İkisi de penaltı

Maçın hemen başında Atınç'ın Yasin'e yapmış olduğu müdahaleye hakemliğe yeni başlayan biri bile penaltı düdüğü çalardı. Çok net bir penaltıyı es geçti. Ayrıca ilk önce penaltı noktasını gösterip sonra geri dönmesini de kimse anlayamadı. Beşiktaşlı futbolcular bile niye penaltı düdüğü çaldı diye itirazda bulundular. Yine maçın başında 3-4 faulü atladı ve oyuncuların tepkisini çekti. Podolski'nin Atınç'a yaptığı harekete sarı kart vermeliydi. Yıldırım oralı olmadı. İkinci yarıda da Quaresma'ya yapılan çok net bir penaltıyı atladı ki, o da evlere şenlikti. Mücadelede hakem olmasa en fazla bu kadar penaltı hatası olurdu. Pozisyonlara uzak, kondisyon problemi olan Yıldırım'dan bundan fazlasını beklemek de hayalcilik olur.