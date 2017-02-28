Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
SELÇUK DERELİ
KAPAT
SELÇUK DERELİ

İkisi de penaltı

28 Şubat 2017
Yazarlar

Maçın hemen başında Atınç'ın Yasin'e yapmış olduğu müdahaleye hakemliğe yeni başlayan biri bile penaltı düdüğü çalardı. Çok net bir penaltıyı es geçti. Ayrıca ilk önce penaltı noktasını gösterip sonra geri dönmesini de kimse anlayamadı. Beşiktaşlı futbolcular bile niye penaltı düdüğü çaldı diye itirazda bulundular. Yine maçın başında 3-4 faulü atladı ve oyuncuların tepkisini çekti. Podolski'nin Atınç'a yaptığı harekete sarı kart vermeliydi. Yıldırım oralı olmadı. İkinci yarıda da Quaresma'ya yapılan çok net bir penaltıyı atladı ki, o da evlere şenlikti. Mücadelede hakem olmasa en fazla bu kadar penaltı hatası olurdu. Pozisyonlara uzak, kondisyon problemi olan Yıldırım'dan bundan fazlasını beklemek de hayalcilik olur.

Yazarın Diğer Yazıları
Tümünü gör
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar