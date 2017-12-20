Öğrenmeyi seven ilerler…

D. Trump ABD'nin güvenlik stratejisini açıkladı:
“Sınırlarımızı koruyamazsak ülkemizi koruyamayız.”
Kimden koruyacaktı: Çin ve Rusya!
Haksız sayılmaz:
Dünyada en fazla ithalat yapan ülke:
2 trilyon 249 milyar dolar ile ABD.
Dünyada en fazla ihracat yapan ülke:
2 trilyon 97 milyar dolar ile Çin.
Dünyada en büyük dış ticaret açığı olan ülke:
796.4 milyar dolar açıkla ABD.
Dünyada en büyük dış ticaret fazlalığı olan ülke:
509.7 milyar dolar fazlalıkla Çin.
Herkesin hem fikir olduğu gerçek var:
Küresel ekonominin en önemli aktörü Çin.
Mao'nun ülkesi…
Sosyalizmin kalesi Çin…
Sovyetler Birliği ve uydu ülkeleri batarken böylesine büyük başarıyı nasıl elde etti?
Son bir haftadır elimden bir kitap düşmüyor:
“XI JINPING/ Çin'in Yönetimi.”
Kitap; Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı XI JINPING yani Şi Cinping'in yaptığı 79 konuşmayı içeriyor.
Genelde siyasal liderlerin konuşmalarından derlenen kitaplar sıkıcı olur. Ancak. 504 sayfalık kitabı elimden bırakamadım. Çünkü…
Çin ile ilgili kafamdaki sorulara yanıt arıyordum:
Bu kadar kısa sürede mucizeyi nasıl gerçekleştirdiler?
Çin…
5 bin yıllık medeniyet.
Başkan Şi Cinping konuşmalarında bunun altını çiziyor:
“Çin'in seçkin geleneksel kültürüne dayanmamız gerek. Ancak kökünü unutmayanlar geleceği yaratabilir.”
1921'de kurulan ve 1949'da devrim yapan Çin Komünist Partisi'nin, yoksul- geri bırakılmış Çin'i müreffeh – güçlü yapma yolundaki fedakar mücadelesini hep hatırlatıyor:
– “Partimizin ve ülkemizin bütün pratiği; Çin'in, ancak ve ancak sosyalizmle kurtarılabileceğini, Çin'in gelişmesinin de ancak ve ancak Çin'e özgü sosyalizmle gerçekleşebileceğini kanıtlamıştır.”
Şi Cinping konuşmalarında “planlamanın” önemine vurgu yapıp, “Çin'e özgü sosyalizm” kavramını sıklıkla kullanıyor. (Aslında bu; Buharin'in 1920'lerde Sovyetler Birliği'ne önerdiği ve Stalin'in önce kabul edip uyguladığı sonra terk ettiği; “tarımda kontrollü pazar.”)
Çin ise “kontrollü piyasa ekonomisini” (devlet kapitalizmini) başarıyla hayata geçirdi.
Şi Cinping, her ülkenin kendi ekonomik yapısı ve kültürel geleneğiyle farklı sosyalist yapı inşa edeceğini belirtiyor:
– “Çin'e özgü sosyalizm, özünde sosyalizmden başka bir kavram değildir. Dolayısıyla sosyalizmin temel ilkelerinden vazgeçilmemelidir.”
– “Mao, hakikati olgularda aramayı ‘oku hedefe göre atma'ya benzetmişti. Bizim yapacağımız Marksizm'i ‘ok' olarak kullanarak Çin'in devrimi, yapılanması ve reformu yönündeki ‘hedef'i vurmaktır.
– “Tabii ki bizim piyasa ekonomimiz sosyalisttir. Sosyalist piyasa ekonomisini geliştirmede hem piyasa ve hem de devlet rol oynayacaktır. (…) Hem ‘görünmez elleri' hem de ‘görünen elleri' iyi kullanmalıyız.”
Bu aslında Atatürk'ün benimsediği, devletin pazardan tümüyle çekilmediği “karma ekonomi” değil mi?
Çin…
9 milyon 600 bin kilometrekare bir ülke…
56 etnik grubun bulunduğu 1 milyar 300 milyon nüfusu olan ülke…
En önemli kriterleri, bağımsızlık.
En önemli değerleri, ahlaklı olmak.
Şi Cinping yolsuzluk konusunda net konuşuyor:
– “Yolsuzluk vakalarını kararlılıkla soruşturup hem ‘kaplan'ları hem de ‘sinek'leri cezalandırdık. Yine de yolsuzluk sorununun imajımızı zedelemeye devam ettiğini ve acilen ortadan kaldırılması gerektiğini de görmek lazım.”
– “Kamu parası kamuya aittir ve bunun tek kuruşunu bile kişisel çıkarımız için kullanmamalıyız.”
– “Yöneticiler, korkmayı bilmeli ve yolsuzluk yapıp cezadan kaçabilecekleri düşüncesine kapılmamalıdır.”
Ve Şi Cinping -aynı Atatürk gibi- söylevlerinde hep halkını yüceltiyor:
– “Çin halkı; çalışkanlığıyla, cesaretiyle ve zekasıyla bütün etnik grupların katılımıyla barış ve kardeşlik içinde ortak bir yurt kurdu.”
Başkan Cinping Çin mucizenin gelecek yolunu ise şöyle açıklıyor:
– “Ülkeyi boş laf batırır, sağlam çalışmalar kalkındırır.”
– “Beceri, doğuştan gelmez, öğrenme ve pratikle kazanılır.
Eğer her alanda bilgi birikimimizi zenginleştirmek için çaba harcamazsak;
Eğer her türlü bilimsel ve kültürel bilgiyi bilinçli olarak öğrenmezsek;
Eğer bilgilerimizi hızla yenilemek; bilgi birikimimizin yapısını düzeltmek ve bakış açımızı-ufkumuzu genişletme konusunda girişken olamazsak…
O zaman becerileri artırmamız, inisiyatifi ve üstünlüğü kazanmamız, aydınlık geleceğe sahip olmamız söz konusu olmayacaktır.”
– “Bilgi öğrenmenin amacı illa yönetici olmak değildir; ama yönetici olanlar bilgi sahibi olmak zorundadır.”
– “Her şeyden önce Marksizm teorisini ciddiyetle öğrenmeliyiz.”
– “Öğrenmek ile düşünmek ve öğrenmek ile uygulama birbirini tamamlar, destekler. Öğrenmeyi seven ilerler…”
Karşımızda en büyük hobisi kitap okumak olan…
Konuşmalarında Çehov, Puşkin, Victor Hugo, Goethe, Leibniz, Tolstoy gibi isimlerden bahseden…
Bir dünya lideri var!
Konuşmalarını okudukça Çin mucizesini nasıl gerçekleştirdiklerini ve daha neleri gerçekleştireceklerini anlıyorsunuz.