Grip nasıl çabuk geçer?

Bugünlerde hayli yaygın olan gripten korunmak kadar hastalığı en hızlı şekilde atlatmak da önemli. İşte sizi kısa sürede iyileştirecek gıdaların listesi…

Hindili sandviç

Hindi etinde, sağlıklı beslenme için gerekli olan yağsız protein bulunur. Kendinizi yemek için iyi hissetmediğiniz bir dönemde hastalıklarınızla mücadele için hindi eti iyi bir tercihtir. Sandviçin içine koyacağınız hindi eti, kırmızıbiber ve marul sizin için iyi bir destektir.

Sebze suyu

Hastayken mutfağa girip bir şeyler hazırlamak isteyeceğiniz en son şey olabilir. Ancak taze sıkılmış meyve suyunun içine ilave edeceğiniz maydanoz, nane ve biraz karabiber harika bir iyileştirici olabilir.

Tavuk suyuna çorba

Organik tavuk suyuna kereviz sapı, maydanoz, kırmızıbiber, şehriyeyle yapılan, bol limon ve karabiberle tüketilen çorba oldukça besleyici ve rahatlatıcı olabilir.

Sarımsak

Bu besin, antibiyotik ve bağışıklığı arttırıcı bir etkiye sahiptir. Hastayken içeceğiniz çorbaların içine ilave edeceğiniz sarımsak sizi daha çabuk iyileştirebilir.

Zencefil

Mide ağrısı, bulantı ve grip esnasında virüsten kurtulmak için zencefil iyi bir çözümdür. Gribe yakalandığınızda taze zencefili rendeleyip suyunu içerseniz iyileşmeniz hızlanır.

Sıcak çay

Yeşil, siyah ve beyaz çay antioksidan içeriği nedeniyle mikroplarla savaşır ve boğazınızın rahatlamasına yardımcı olur. İçine bir tatlı kaşığı bal ve limon suyu ilave etmeniz boğazınızı rahatlatır. Eğer kafeinle ilgili bir probleminiz varsa, iyileşmek için kafein içermeyen bitki çaylarından ve kahveden de yararlanabilirsiniz.

Muz

Dilimlenmiş, bütün ya da püre haline getirilmiş muz mide için çok yararlıdır. Özellikle çocuklarda görülen grip virüslerinde muz bulantı, kusma ve ishal gibi belirtileri önler.

Buzlu meyve topları

Taze meyvelerin suyunun rendelenmiş zencefile karıştırılıp derin dondurucuda dondurulmasıyla yapılır. Yurtdışında ‘popsicle' adıyla bilinir. Şişmiş, kurumuş boğazınıza iyi gelir. Grip tedavisinde su kaybı yaşanmaması için bir destek olarak da düşünülebilir. Ancak yapılan meyve toplarının yüzde 100 doğal meyve sularından olması önerilir. Örneğin kivi, çilek, portakal, elma gibi.