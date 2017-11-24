Adalet nerede?

Başbakan Binali Yıldırım “Türkiye Ekonomik Zirvesi”nde ABD'deki Reza Zarrab davasından söz ederken şöyle dedi:

“Davanın tarafları orada baskı altında tutulmakta, ülkemiz aleyhinde ifade vermeye zorlanmaktadır. Sanık olarak açılan dosya, daha duruşma başlamadan tanığa dönüşmüştür. Bunun adalet neresinde? Yapılanın adı insan hakları ihlalidir. Üretilmiş, montaj, yapıştırma bilgileri Türkiye'nin aleyhine delil olarak koymak hukuk değildir!”

Başbakan Yıldırım haklıdır. Bir hukuk devletinde, uydurma iddialarla hiç kimse suçlanamaz.

Peki, Sayın Başbakan… Soruyoruz: SÖZCÜ'ye yapılan haksızlık nedir?

Biz aylardan beri iğrenç iftiralarla uğraşıyoruz!

Hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde atılan çamurlarla SÖZCÜ “FETÖ'cü” diye yargılanıyor, Atatürkçü sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı devam ediyor.

İftiradan şikâyet eden Başbakan Binali Bey'in Amerika'daki Zarrab davasına gösterdiği hassasiyetin benzerini, yalnız SÖZCÜ davasına değil, Türkiye'deki bütün haksız davalara, iftiralar nedeniyle acı çeken insanlara da göstermesi gerekiyor. Eğer bir hukuk devletiysek tabii ki!