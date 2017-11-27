Türk Hava Yolları'nın yıllardır devam eden ayıbı, SÖZCÜ okurları arasında tepkiyle karşılandı.

Okurlarımız; “THY uçuşlarında ısrarla SÖZCÜ Gazetesi istiyoruz, zavallı hostesler mahcubiyet içinde ezile büzüle ‘Kalmadı efendim' ya da ‘Gelmedi efendim' diye

cevaplar veriyor” diyorlar.

Çok sayıdaki mesajdan sadece bir-iki örnek vereceğim:

Levent Erol: “Her uçağa bindiğimde en az 20 adet SÖZCÜ Gazetesi alıp uçakta dağıtıyorum. Bunu yazarsanız, duyarlı yurttaşlar benim gibi davranırlarsa bu zinciri çoğaltabiliriz.”

(lerol61@gmail.com)

Ertap Altınkaynak ve Ömer Gayır: “THY istediği kadar uçaklarında SÖZCÜ'yü yasaklamaya çalışsın. Biz SÖZCÜ okurları bayiden alıp uçağa öyle bineriz, yine de THY uçuşlarında okuruz ve okuturuz.” (omergayir16@iclaud.com), (ertapkaynak@gmail.com)

Sevgili okurlar SÖZCÜ şu anda fiili olarak Türkiye'nin en çok okunan gazetesi. THY'nin uçaklarda yolcularına dağıtacağı üç-beş gazeteye ihtiyacımız yok. Bu satırları THY yetkililerinin demokrasi ayıplarını yüzlerine vurmak

için yazıyoruz. Belki utanırlar!