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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Belki utanırlar!

27 Kasım 2017
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Türk Hava Yolları'nın yıllardır devam eden ayıbı, SÖZCÜ okurları arasında tepkiyle karşılandı.
Okurlarımız; “THY uçuşlarında ısrarla SÖZCÜ Gazetesi istiyoruz, zavallı hostesler mahcubiyet içinde ezile büzüle ‘Kalmadı efendim' ya da ‘Gelmedi efendim' diye
cevaplar veriyor” diyorlar.
Çok sayıdaki mesajdan sadece bir-iki örnek vereceğim:
Levent Erol: “Her uçağa bindiğimde en az 20 adet SÖZCÜ Gazetesi alıp uçakta dağıtıyorum. Bunu yazarsanız, duyarlı yurttaşlar benim gibi davranırlarsa bu zinciri çoğaltabiliriz.”
(lerol61@gmail.com)
Ertap Altınkaynak ve Ömer Gayır:THY istediği kadar uçaklarında SÖZCÜ'yü yasaklamaya çalışsın. Biz SÖZCÜ okurları bayiden alıp uçağa öyle bineriz, yine de THY uçuşlarında okuruz ve okuturuz.” (omergayir16@iclaud.com), (ertapkaynak@gmail.com)
Sevgili okurlar SÖZCÜ şu anda fiili olarak Türkiye'nin en çok okunan gazetesi. THY'nin uçaklarda yolcularına dağıtacağı üç-beş gazeteye ihtiyacımız yok. Bu satırları THY yetkililerinin demokrasi ayıplarını yüzlerine vurmak
için yazıyoruz. Belki utanırlar!

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