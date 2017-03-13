Başbakan Binali Yıldırım, Bolu halkına:

“Bolu Beyi'nin torunları!” diye seslendi.

Bu hitap şekli bir övgü müdür? Hayır!

Başbakan o sözü belli ki “Övgü” niyetine söyledi ama baltayı taşa vurdu!

Çünkü Bolu Beyi, halkı ezen, insanlara kan kusturan, sadist bir despot karakterdir.

Böyle zalim bir halk düşmanının torunları olmak, insanlara şeref getirmez, hatta hakaret sayılır!

Bolu'nun halk kahramanı Köroğlu'dur. Hain Bolu Beyi ile mücadele eden, insanların haklarını savunan yiğit odur.

Başbakan nasıl böyle yanıldı? Nasıl Köroğlu yerine Bolu Beyi'ni yüceltti?

Bu, bilinçaltı bir yanılgıdır. Çünkü günümüzün iktidarı halktan çok, halkı sömüren müteahhitleri ve yandaş işadamlarını kollamaktadır.

Milletin “a…”sına koyan müteahhitler hâlâ baş tacı ediliyor, onlara en ballı ihaleler veriliyor!

Siyasetçiler için yoksul halk kitleleri, sadece seçimden seçime yüzüne gülünecek oy deposudur, o kadar!

Her yönetici, konuşurken çok dikkatli olmalıdır. Allah insanlara iki kulak bir ağız vermiş. Niye? İki dinleyip bir konuşsunlar diye! Aksi halde hep pot kırarlar!