Giren çıkan belli değil!

İki gündür polisimizin başarısını konuşuyoruz.

39 kişinin katili Özbek asıllı terörist Masharipov'un canlı ele geçirilmesi çok önemli bir başarıdır ve yakalanan terörist, olayın karanlıkta kalan kısımlarını aydınlatacaktır.

“Reina canavarı Türkiye'ye nasıl girdi?” diye soranlar var.

Türkiye'ye girmeyen mi var ki?

Bu herif de geçen yıl ailesiyle kaçak olarak ülkemize gelmiş.

Şu anda ülkemizde 3 milyondan fazla sığınmacı var. Bunların arasında ne kadar terörist olduğunu biliyor muyuz?

Sınırlarımız yıllardır yolgeçen hanı gibiydi. Yalnız Suriye'den değil, birçok ülkeden ipini koparan Türkiye'ye geldi.

Kaydı kuydu olmadan ülkemize sızan binlerce terörist aramızda dolaşıyor!

Bu, yıllardır izlenen yanlış dış politikaların sonucudur.

Suriye bataklığına burnumuzu sokup tehlikeyi kendimiz davet ettik!

Halkımız siyasilerden tüm bunların hesabını sormuyor, öyle olunca da başımızdan belâlar eksik olmuyor!

Bir Masharipov canavarı yakalanır, başka Masharipov'lar çıkar…

Polisimizin işi çok zor! Allah bu milletin yardımcısı olsun!