Kavga ve gürültüyle devam eden

referandum süreci bitti, bugün

noktayı koyuyoruz.

Herkesi sandık başına oy vermeye, tüm görevlileri de sandıklara hâkim olmaya davet ediyorum.

Türkiye gelecekteki kaderini

oyluyor bugün…

Her türlü seçimden daha önemli, daha hayati bir günü yaşıyoruz.

“Ben küskünüm, oy kullanmayacağım” diyenler olduğunu duyuyoruz.

Kimse kusura bakmasın,

oy kullanmamak bence vatana düşmanlık yapmakla eş değerlidir.

Siz bugün vatanın kaderine ortak

olmayacaksanız, ne gün olacaksınız?

Katılma oranı yüksek olursa, milletin gerçek düşüncesi daha net olarak

ortaya çıkacak…

Diyelim ki katılma oranı yüzde 60'larda kaldı. O zaman yüzde 30'dan bir oy fazla alan yarıyı geçmiş olacağından referandumu kazanacak.

Bu bakımdan katılımın mutlaka yüksek olması gerekiyor.

Bir oyun bile önemi çok büyük…

Ben ve eşim Emel, oy vermek için

İstanbul'dan kalkıp Bodrum'a geldik.

Vatandaşlar “oylamada hile-hurda olur mu?” diye korkuyor ama böyle bir şey olmayacak. Ülke çapında tüm tedbirler alınmış durumda.

Huzur içinde oylarınızı kullanın.