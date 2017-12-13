Kılıçdaroğlu, Meclis'te bağırdı:

“Açık ve net söylüyorum: Bir Belediye Başkanı'nın boğazından bir lokma haram geçerse onu yaşatmam!”

Sonra kızı Zeynep'in CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sahibi olduğu Buz Rezidans'ta daire aldığı iddialarına şöyle cevap verdi:

“Benim, çocuğum, damadım, kızım ve hatta dünürüm için araştırma önergesi verin. Ben de destekleyeceğim. Hepsi araştırılsın. 5 kuruş bulursanız bu kürsüden millet önünde özür dileyeceğim. Allah kimseyi zalimin elinde emir kulu yapmasın. Bunu yapanlar en çok döneklerdir.”

Bu açık bir meydan okumadır: “Hodri meydan!”

İktidarın tüm ileri gelenleri aynı açıklıkta konuşup yakınları için Meclis araştırması isteyebilir mi?

Hayır, kesinlikle isteyemez! Ortada böyle bir yiğit görünmüyor!

AKP yönetici ve milletvekilleri, haklarında yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan 4 bakan hakkında bile soruşturma kararı veremedi, hepsini aklayarak Yüce Divan'a gitmekten kurtardı.

Şimdi aynı kişilerin kendi yakınları için araştırma istemesi mümkün mü? Değil tabii ki!

Kılıçdaroğlu bu konuda tam puan aldı.