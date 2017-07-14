FETÖ lideri Fetullah Gülen,

Alman radyosuna verdiği demeçte “Abdullah Gül'ün kendisini

ziyaret ettiğini” söyledi.

Türkiye'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül doğal olarak bu ifadeden çok rahatsız oldu ve hemen açıklama yaptı:

“Düşünce ve din anlayışım açısından yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine…”

Bu acil açıklama ile Abdullah Gül “Ben FETÖ'cü değilim” demek istiyor. Mutlaka öyledir ama onun Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı zamanında yabancı ülkelerdeki Fetullah Gülen okullarına devletin sıcak baktığını ve bu okullardan desteğini esirgemediğini herkes biliyor. Türkiye'nin siyasi yardımları olmasa FETÖ, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar dünyanın dört bucağında para kazandığı okullar açabilir miydi?

Muhalefet “FETÖ olayının siyasi ayağı meydana çıkarılsın!” diye ısrar ediyor ama iktidar bundan kaçınıyor! Oysa siyasi ayak ortaya çıkarılmalı ki, FETÖ devlete nasıl sızdı, nasıl güçlendi, bundan kimler sorumlu, öğrenilsin!