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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Söz ve lokma!

31 Mart 2017
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Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i fesih yetkisi var mı, yok mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan iddia ediyor:
“Ey Kılıçdaroğlu! Yeni Anayasa'da Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesi diye bir şey yok. Yalan söyleme… Eğer varsa ben istifa edeceğim!”
Bu iddia günlerdir tartışılıyor… Şimdi bir bakalım:
16 Nisan'da sandıktan EVET çıkarsa Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisi olacak.
Anayasa'nın değiştirilen 116'ncı maddesi şöyle:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir…”
Böyle karar verirse ne olur? Meclis kendini feshetmiş olur.
Aynı 116'ncı madde aynı yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veriyor ve diyor ki:
“Cumhurbaşkanı'nın, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.”
Bu ne demek? Cumhurbaşkanı isterse Meclis'i seçime götürme kararı verebilir… O durumda Meclis'in görevi bitmiş olur. “Fesih” kelimesi kullanılmasa bile bu fiilen fesih demektir.
Ünlü bir atasözümüz “Büyük lokma ye, büyük söz söyleme” der. Dinlemek gerekiyor!

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