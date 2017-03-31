Söz ve lokma!

Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i fesih yetkisi var mı, yok mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan iddia ediyor:

“Ey Kılıçdaroğlu! Yeni Anayasa'da Cumhurbaşkanı'nın Meclis'i feshetmesi diye bir şey yok. Yalan söyleme… Eğer varsa ben istifa edeceğim!”

Bu iddia günlerdir tartışılıyor… Şimdi bir bakalım:

16 Nisan'da sandıktan EVET çıkarsa Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisi olacak.

Anayasa'nın değiştirilen 116'ncı maddesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir…”

Böyle karar verirse ne olur? Meclis kendini feshetmiş olur.

Aynı 116'ncı madde aynı yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veriyor ve diyor ki:

“Cumhurbaşkanı'nın, seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.”

Bu ne demek? Cumhurbaşkanı isterse Meclis'i seçime götürme kararı verebilir… O durumda Meclis'in görevi bitmiş olur. “Fesih” kelimesi kullanılmasa bile bu fiilen fesih demektir.

Ünlü bir atasözümüz “Büyük lokma ye, büyük söz söyleme” der. Dinlemek gerekiyor!