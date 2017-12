Ülke ancak temiz siyasetle huzura kavuşur, gelişir, büyür.

Açıklanan yüzde 11.1'lik büyüme rakamlarına aklı başında olan hiç kimse inanmaz.

Halk küçülürken, ülke büyür mü?

Hesaplama yöntemi değiştirilerek bulunan rakamlar maalesef gerçeği yansıtmıyor!

İşsizlik arttı, cari açık ürkütücü boyutlara ulaştı, enflasyon can yaktı ve Türkiye yüzde 11.1 büyüdü ha?

“Ufak at da civcivler yesin!” sözü bu duruma çok uyuyor.

Her neyse… Konumuz temiz siyaset!

Türkiye'yi ancak temiz siyaset kurtarır!

CHP bu atılımı yaptı ve temiz siyaset için Meclis'te kolları sıvadı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi, oğlu, kızları, damadı ve dünürleri dahil tüm aile fertlerinin mal varlıkları ve kaynakları için Meclis Araştırması istedi.

Verilen önergenin gerekçesinde “Temiz siyaset yapanlar hesap vermekten korkmazlar, dürüst olduklarını topluma ispatlamaktan kaçınmazlar ve halka hesap vermeyi siyasi ve kişisel bir sorumluluk olarak kabul ederler” denildi.

Bu önerge, tüm siyasilere örnek olması açısından önemli. Ülkede temiz siyaset isteniyorsa bunun yapılması gerekir!