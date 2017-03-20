Türk’ün ateşle imtihanı!

Kavgasız-dövüşsüz, uygarca bir referandum olmasını istiyoruz.

Her şey bağırma-çağırmayla, ona buna posta koymayla olmuyor.

“Evet”çiler maalesef sürekli hır çıkarma peşinde… Ülkeyi iç savaşla tehdit eden ahmaklar, “Sandıktan ‘Hayır' çıkarsa, eski günleri arar hale gelirsiniz” diyen salaklar bile oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu referandum sürecini barışçı yollarla ılımlı bir şekilde sürdürmek istiyor ama karşı

taraf onu devamlı tahrik ederek

kavga çıkarmak istiyor!

Kılıçdaroğlu “Namusuma, şerefime dil uzatıyorlar! Yüreğime taş basıyorum, onlara cevap vermiyorum” diyor, çünkü kavga-gürültü istemiyor.

Bu, bir seçim değil… Adı üstünde referandum, halk oylaması… Vatandaş kimseyi seçmeyecek, sadece Türkiye'nin gelecekte nasıl yönetileceğine karar verecek.

“Al memleketi, eti senin kemiği benim, dilediğin gibi tepe tepe kullan!” diye tüm yetkiler tek kişiye verilir mi?

Verilirse bu akıllıca bir iş olur mu? İnsan beşer, bazen şaşar! Görülmemiş yetkileri alacak kişi de günün birinde şaşmaz mı?

Bu referandum Türk'ün

ateşle imtihanıdır!