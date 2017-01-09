Zor dostum, zor!

Türkiye'nin kaderini tayin edecek olan anayasa

değişikliği görüşmeleri

bugün Meclis'te başlıyor.

Eğer AKP'nin dediği olursa, dünyada Meclis kararıyla 80 milyonluk bir ulusun kaderini bir kişinin eline teslim eden ilk

ve tek ülke olacağız.

Dünya ulusları demokrasiye ve özgürlüğe doğru koşarken, bizim elimizdeki demokrasi nimetinin kıymetini bilmeyip gerisin geriye, padişahlık dönemine doğru yelken açmamız üzücüdür.

AKP'linin biri, getirilmek istenen sistemi savunurken:

“Başkanlık bizim 600 yıllık geleneğimizde var!” demiş. Yanlış!

622 yıl süren Osmanlı İmparatorluğu'nun rejimi başkanlık değil, padişahlık idi. Tüm ülke padişahın malıydı ve millet yoktu, ümmet (dinsel sınıf ve cemaat) vardı.

Şimdi Meclis'e getirilen anayasa değişikliği teklifi kabul edilirse, tüm yetkiler bir kişinin eline verilecek, insanlar millet yerine ümmet olacak!

Cumhuriyeti bırakıp, padişahlığa benzer, antidemokratik bir rejimi kabul edecek milletvekilleri (hangi partiden olurlarsa olsunlar) ülkeye yazık edeceklerini, kendilerini de değersiz bir hale getireceklerini anlamıyorlar mı?