Ah şu faşist ve antidemokratik Alman hükümeti olmasa!..

– Önce Ankara Valiliği “güvenlik gerekçesiyle” her türlü gösterinin yasaklandığını duyurdu!

– Beşiktaş-Kadıköy vapurunda “Başkanlığa Hayır” şarkısı söyleyen gençlerin gözaltına alınmasını halk engelledi.

– “Hayır” çağrısı yapan Kamu-Sen Genel Merkezi'ne 25 kişilik bir grup saldırdı. Konfederasyon binasını basanlar, Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk'un istifasını istedi.

– Meclis'te teklifin kabul edilmesinin ardından İstanbul Maltepe'de “Hayır” çalışması yapan gençlere AKP'liler silahla saldırdı. Bir kişi yaralandı.

– CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, attığı tweetlerden dolayı gözaltına alındı.

– Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun, kişisel Facebook hesabından “Kılıçdaroğlu'nun başı için evet” yazılı bir mesaj paylaştı!

– Başbakan Binali Yıldırım, “Rejimin değiştiği yok, değişen değişimin ta kendisi, değişime direnenler yok olacak” dedi!

– Düzce'de, ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, “Başkanlık sistemine ‘Hayır' diyenleri tıpkı 15 Temmuz'daki gibi sokaklarda bekliyor olacağız” mesajıyla sosyal medyada paylaşan 19 yaşındaki S.A. ve 17 yaşındaki G.E., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

– Başbakan Binali Yıldırım, “Hayır” diyenleri “teröre destek vermekle” suçladı!

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Dikkat ederseniz hayırcılar milletten korkanlardır” dedi!

– Sabahattin Önkibar'ın “Devlet Bahçeli ve MHP İçin Her Şey” kitabının toplatılmasının ardından kitabı yayımlayan Kırmızı Kedi Yayınevi'nin İstanbul Gümüşsuyu'ndaki merkezine saldırı oldu!

– “Hayır”cı Türk-Büro-Sen Başkanı Fahrettin Yokuş'a silahlı saldırı yapıldı!

– Meral Akşener'in Çanakkale'deki toplantısında salonun elektrikleri kesildi, içeriye polis girdi. Akşener konuşmasını, megafon ve cep telefonlarının ışıklarıyla yaptı!

– Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esasında ‘Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanındadır. O gece halkı bombalayanlar bugünün ‘Hayır'cılarıdır” dedi!

– Başbakan Binali Yıldırım, partili cumhurbaşkanlığını hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda PKK, FETÖ, DHKP-C terör örgütlerinin ardından, caniler güruhu IŞİD'in de “Hayır” dediğini öne sürdü!

– AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, referandumda hayır çıkması halinde partililerden iç savaşa hazırlanmalarını istedi!

– Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, “Hayır” diyenleri “din ve namus düşmanı” olmakla suçladı.

– Denizli'de MHP'nin muhalif isimlerinden İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın konuşmacı olarak katılacağı konferansa, Halk Eğitim Merkezi Salonu için verilen izin, toplantıya bir gün kala iptal edildi!

– CHP Parti Meclisi üyesi

Sera Kadıgil'in de katılacağı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki “Başkanlık Referandumu” konulu panel, Rektörlük tarafından yasaklandı!

– CHP Kocaeli Çayırova İlçe Başkanlığı'nca AKP'li Çayırova Belediyesi'ne ait bir salonda yapılması planlanan panel, başlamasına saatler kala ses sisteminin yandığı belirtilerek iptal edildi! Engellemelere karşın panel, soğuk havada belediye bahçesinde gerçekleştirildi!

– MHP'li muhaliflerden Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuşurken bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı! MHP Lideri Devlet Bahçeli dün Oğan'a yapılan saldırıyla ilgili olarak “Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz” dedi!

– Konuşmacılar arasında CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in de yer aldığı referandum paneli, İstanbul'daki Kültür Üniversitesi'nce iptal edildi!

– AKP Sinop İl Yönetim Kurulu Üyesi Musa Yıldırım, sosyal medya hesabından “Hayır” oyu vereceklerin referandum sonrasında infaz edileceklerini ima eden silahlı bir paylaşımda bulundu!..

– Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, sosyal medya hesabından başkanlık sistemine karşı çıkanları tehdit ederek “Hayır diyenlere: 7 Haziran sonrası Türkiye'deki kaos ve istikrarsızlığı mumla ararsınız” mesajını verdi!

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Ve daha nice yasaklama, baskı, tehdit ve antidemokratik uygulamanın yaşandığı süreçte, bunların önüne geçmesi gereken Bakanlardan biri olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kendisine miting yapma izni vermeyen Almanya'ya hitaben “İfade hürriyeti engellendi, hani siz demokrattınız? Almanya'daki skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır. Teröristlerin ifade hürriyeti var da Adalet Bakanı'nın ifade hürriyeti yok mu? Türk yargısı Alman yargısından daha tarafsız, daha bağımsızdır” dedi!

Katılacağı panel yasaklanan İlhan Cihaner de sosyal medya hesabından Bakan Bozdağ'a şu cevabı verdi:

“Yapacağımız etkinlik engellenmiş. Kim mi engellemiş? Tabii ki faşist ve antidemokratik Alman Hükümeti!”

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Çok doğru! Şu faşist ve antidemokratik Alman Hükümeti olmasa, ne demokratik bir referandum oylaması yapacağız, değil mi?..