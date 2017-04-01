Krallar ve kralcıklar!..

Televizyon muhabiri ‘Evet' çadırında röportaj yapıyor.

Mikrofon uzattığı bir ‘Evet'çi kadın, anayasa değişikliği ile getirilen başkanlık rejimini ‘krallığa' benzetiyor.

“Demokratik bir rejim olan krallıkta bürokrasi yoktur. Halkın seçtiği kral, işlerine rahatça odaklanır” anlamına gelen ve dinleyenleri güldüren sözler ediyor!

Bu arada ‘kralcıklara' hiç değinmiyor!

Onu da ben anlatayım.

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu'na göre; oylanacak anayasada, ‘957 kralcık', maddeler arasına gizlenmiş bulunuyor.

Peki kim bu kralcıklar?

Hiç kuşkusuz, çoğunluğu elde bulunduran AKP'nin ilçe başkanları!..

Kralcıklar da en büyük güçlerini, yine anayasa ile cumhurbaşkanına tanınan yaklaşık 3,5 milyon kamu görevlisi hakkında idari soruşturma yapma yetkisinden alıyor.

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‘Nasıl olur?' diye soranlara bir örnek vereyim:

Diyelim ki bir ilçemizde yaşayan AKP'li yurttaşlardan biri, komşusunun arsasına tecavüzden yargılanıyor. Mahkeme de istediği gibi gitmiyor.

Bu anayasa kabul edilirse, o yurttaş hemen kralcığa, yani AKP ilçe başkanına başvuracak, kralcık da Saraya ulaşıp durumu anlatacak!

Yargı da Saraya bağlanacağına göre; yargı süreci, AKP'li davalının lehine sonuçlanacak.

Hakim istenilen kararı vermediği takdirde de apar topar sürgüne gönderilecek.

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Poliste, eğitimde, sağlıkta, yani aklınıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşlarında benzer durumlar yaşanacak.

‘Kralcı' ilçe başkanları sarayı arayıp, istediği kamu görevlileri hakkında disiplin soruşturması açtırabilecek. Dilediğini sürgüne gönderebilecek! Liyakat yönünden beş para etmez kişileri de en yüksek makamlara getirtebilecek.

Tabii kralcıkların üzerinde ‘krallar', yani 81 ilin AKP başkanları bulunacak.

Bu yetki bürokrasinin üzerinde ‘Demokles'in Kılıcı' gibi sallanacak!..

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Eğer ‘Evet' çadırında röportaj yapılan ‘Evet'çi kardeşimizin istediği demokratik (!) krallık gelirse; gerçekten bürokrasi kalmayacak (!)

Çünkü onun yerini kralcıklar ve krallar alacak!…

Tepede de ‘en kral' oturacak!..