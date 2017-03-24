“28 Şubat dönemini özlüyorum!..”

Adamcağız profesör… Aynı zamanda bir partinin genel başkanı… Üstüne üstlük İslamcı ve de bunu gizlemiyor, açıkça söylüyor…

İlk bakışta AKP'ye pek yakışan bir akademisyen gibi gözüküyor değil mi?.. Ama kazın ayağı hiç de öyle değil; Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Abdürrahim Karslı, iktidarın TBMM'yi tamamen devre dışı bırakarak çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildi!..

Karslı, geçen gün katıldığı bir televizyon programında bu iktidar hakkında yenilip yutulamayacak denli ağır ifadeler kullandı. Örneğin şöyle dedi:

-28 Şubat sürecinde de üniversiteden atıldım. Ancak dava açtım kazandım ve göreve geri döndüm. Bugün 28 Şubat sürecini arıyorum, özlüyorum!..

Karslı, bugün hukuk diye bir şey kalmadığını, tamamen rafa kaldırıldığını, 15 Temmuz bahane edilerek, muhalif kim varsa ihraç edildiğini, 28 Şubat'ta var olan hak arama imkanının bugün hiçbir şekilde bulunmadığını da söyledi.

Gülle gibi ağır laflar değil mi? Ama bitmedi! Daha da ağır laflar etti Merkez Parti Genel Başkanı; AKP'nin kendi fikriyle hareket etmediğini, bir başkasının fikrini tatbik etmeye çalıştığını bir proje partisi olduğunu iddia ederek şunları da söyledi:

-Bu projede bunlara vaat edilenler belli, bunların vaat ettikleri belli. Bunların vaat ettiklerinden birisi de Büyük Ortadoğu Projesi'ni gerçekleştirmek, İslam'ın yeniden yorumlanmasını yapmak… İslam'ı öyle bir yorumladılar ki, şu anda herkes İslam'dan nefret ediyor!..

Vay, vay, vay!.. Bakar mısınız bir İslamcının dindar olduğunu iddia eden iktidara söylediklerine?.. Daha da ötesi var…

-Hem de dudak uçuklatacak cinsten!..

“En hür yer hapishane!..”

İktidar cenahında çok eski arkadaşları bulunan Abdürrahim Karslı, AKP'lilerle kendi evinde geçen şu konuşmayı da açıkladı:

-AKP'liler Merkez Parti'yi kurduğumda benim evimde söylediler, “siz başarılı olamayacaksınız” dediler. AKP'nin proje partisi olduğunu söylediler, “biz daha verdiğimiz sözü yerine getiremedik, proje bitmedi, üçüncü raunt bitmedi” dediler. Üçüncü raunt Türkiye'nin bölünmesi!..

Şu laflara bakar mısınız? Proje partisi olduğunu itiraf eden AKP, Türkiye'yi bölme planında görevli!.. Karslı nasıl yapacaklarını da anlatıyor:

-Bu anayasa değişikliği ile istedikleri gün Türkiye'yi eyaletlere bölebilirler. İstedikleri şekilde Türkiye'de iç harp çıkarabilirler. Bunlar Türkiye'yi iç harbe götürecekler!..

Bugün masum insanların aç bilaç içeride yattığını, muhalif olanlara hayat hakkı tanınmadığını da söyleyen Karslı'nın son söyledikleri ise gerçekten bir feryat niteliğinde:

-Ben FETÖ'cü değilim, ilan ediyorum; ben dindar bir cumhuriyetçiyim… Bu hasta halimle gel bu insanların yerine yat deseler vallahi yatarım. İstibdat uygulayan bir hükümetin en hür yeri hapishanedir!..

Bu lafın üstüne artık tek kelime bile edilemez!..

Darbeci Kemalistler!..

“Evet” çi cephenin durumu gerçekten acıklı!..

Yurtdışında canhıraş şekilde “mağduriyet” yaratmaya çalıştılar yemedi… Yurtiçinde olmadık baskılara, tehditlere başvurdular yine olmadı… İnsanları sudan bahanelerle içeri attılar, toplantılarını yasakladılar, afişlerini yırttılar hiç olmadı!..

Baktılar olmuyor, bu kez darbe söylentisine sığınmaya kalktılar. Önce 15 Temmuz darbe girişiminde yalnızca Fethullahçılar değil, Atatürkçü, Kemalist subayların da bulunduğu yalanına hiç sıkılmadan gaz verdiler; üstelik bu subayların, emeklileri dahil darbecilere karşı nasıl savaş verdiğinin görüntüleri ortadayken!..

Bu da yetmedi; “Kemalistler yeni bir darbe tezgahlıyor” martavalını pompalamaya başladılar!.. Yurtdışında, özellikle Washington merkezli haber ve yorumlarda darbe korkusu pompalanmaya başlandı. Pentagon'un “yalan makinesi” elemanlarından Michael Rubin “darbe”, “Cumhurbaşkanı'na suikast” türünden ipe sapa gelmez yazılar yazdı, içerideki yandaş tetikçiler de bu yazıya dayanarak “İzmir'de hareketlilik var”, “Ankara'da gece yarısı darbe söylentileri”, “Kemalistler harekete geçecek” türünden halka korku salacak haberler pompalamaya başladılar…

Daha da ileri gidenler, “evet” çıkmazsa darbenin kesin olduğunu yayanları da unutmamak lazım tabii: mesela Cem Küçük, Lütfü Oflaz gibi isimler şöyle yazdılar:

-Kemalistler vesayeti korumak için pusuda!..

Demek ki, referandumun akıbeti bu muhteremler açısından pek acıklı, pek korkutucu!.. Öyle ki, mağduriyet üretmek, topluma korku ve endişe salarak “evet” oylarını artırmak için yapmayacakları şey yok!..

Meydanlarda alenen hakaret etmeleri, terörist ilan etmeleri, her türden baskı ve zulme başvurmaları yetmiyor, şimdi de “darbeci” heyulasına sığınıyorlar öyle mi?.. Ama olmuyor, oturmuyor, sırıtıyor işte…

-Korkunun ecele faydası yok muhteremler!..