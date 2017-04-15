İbrahim kardeşim dualarımız seninle

Sevgili okuyucularım,

Perşembe akşamı, Lyon-Beşiktaş çeyrek final maçını izlemek için TRT-1 ekranına kilitlendik. Karşımızda UEFA Avrupa Ligi'nin iki favori takımı vardı. Olaylardan dolayı geç başlayan çeyrek final maçının deplasmandaki ilk ayağında Babel hayat öpücüğünü Fransa'da kondurdu ve Kartalımız ilk yarıyı bu şekilde bitirdi. Lyon'un hızlı forvet oyuncuları Beşiktaşımızın defans oyuncuları arasında adeta sıkışıp kaldılar. Lyon'un teknik adamı saç baş yolarken Fransız tribünleri büyük şok yaşıyordu. Çocukluğumdan beri rüyalarımda gördüğüm Avrupa başarısının çok önemli yolu, bizim için her geçen dakika açılıyordu. Lyon'un ikinci yarı atakları ardı ardına geliyor, bizim futbolcular golü yememek için direniyor, Şenol Güneş hocamız ise sürekli oyuncu değiştiriyordu. Hayatımda izlediğim en zorlu maçlardan biriydi. İkinci gol fırsatına yaklaşmamıza rağmen olmadı. Lyon son 15 dakikada o kadar çok kalemize geldi ki, beraberlik golü kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıktı. 82 dakika boyunca direnen kalecimiz Fabri, futbol meslek hayatındaki en büyük hatasını yaparak maalesef ikinci golü de yedi. Tarihi hatayı yapan kalecimiz, ülkemizin en başarılı kalecileri arasında yer alan teknik direktörümüz Şenol Güneş ve siyah-beyaz renklere gönül vermiş veya bu maçta Türk takımımızı destekleyen milyonlar olarak hepimiz kahrolduk. Bir hayli üzüldük. Biz Besiktaşlılar için en büyük hayal, Kartalımızın Avrupa'da kupa kaldırdığını görmek… Yine İstanbul'a avantajlı bir skorla döndük. Babel'in attığı altın gol, ülkemizde, Vodafone Arena'da 1-0 galibiyetimize fazlasıyla yetecek. O zaman da hayallerimizin finaline bir maç kalacak. Güveniyoruz Beşiktaşımıza. İnşallah Lyon'u yenip adımızı Avrupa'da ilk dörde yazdıracağız.

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Star TV'deki ‘İstanbullu Gelin' dizisi cuma akşamları muhteşem gidiyor. Reyting karnesinde özellikle AB grubunda zirve mücadelesinde yürüyen güzel dizinin önemli bir kısmı ülkemizin çok sevilen şehri Bursa'da geçiyor. Bursalı bir ailenin çocuğunu canlandıran Özcan Deniz, eşini canlandıran Aslı Enver'in hamile olduğunu öğrenince çok sevdiği eşini Mudanya Güzelyalı'da bulunan otantik Gemi Otel'in restoranına götürüyor. İkili çok romantik ve mutlu bir akşam geçiriyor. Şehir hatları gemisi büyük bir restorasyon çalışması gördükten sonra 2008 yılından bu yana Mudanya Güzelyalı'da turizme hizmet veriyor.

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Geçen gün müzik kanallarından birinde ‘Ege'nin Prensi' lakaplı Ayhan Sevengül'ün klibine rastladım. Hakikaten çok beğendim. 27 yıllık sanatçıyı Akçay'dan tanırım. Hümanist kişiliğe sahip sanatçıya ben de ‘Yalancı' adlı çıkardığı yeni maxi single çalışmasında başarılar diliyorum. Değerli sanatçı kardeşimiz İbrahim Erkal maalesef geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda. Çıkardığı albümlerle gönüllerde taht kuran İbrahim Erkal için tüm sanat camiası ve ben çok üzgünüm. Hepimiz kendisi için dua ediyoruz. Allah beraberinde olsun değerli kardeşim…