‘Söz’ dizisi zirvede

Sevgili okuyucularım,

Geçtiğimiz gün, çok yakın arkadaşım Mesut Yar'ın dün vizyona giren filminin yemeğine katıldım. ‘Baş Belası'nın gerçekten çok emek verilmiş bir film olduğunu vurgulayabilirim. Daha önce ‘Koğuş Akademisi', ‘Delisin Delisin', ‘Olur İnşallah' gibi komedi filmleriyle gişede ve izleyenlerin gönlünde harikalar yaratan yönetmen Tolga Baş'ın bu yeni filmi çok ses getirecek. Tolga, filmlerini yakından takip ettiğim genç bir sinemacı. Çalıştığı setlerde meselenin tamamına, projenin başından sonuna hakim. Çetin Altay, Selen Seyven ve Mesut Yar'ın başrollerinde olduğu ‘Baş Belası' isimli komedi filmi belli ki Tolga'nın önceki filmlerinde olduğu gibi yine yüzümüzü güldürecek. Fragmanını izlediğimde çok eğlendiğim filmi çekip ABD'ye giden Tolga, iki aylığına geldiği Türkiye'de bir filme daha imza atarak o projeyi de eylül ayı için rafa koydu. Projenin ismini verip sürprizi bozmak istemiyorum ama çok eğlenceli olduğuna eminim bu işinin de. Bu arada ABD'de yeni filminin çekimlerine temmuz ayında başlayacak olan yönetmenin baştan sona İngilizce çekilen ilk sinema filmimize de imza atacağını müjdeleyelim. Helal olsun vallahi! Mesut Yar'da bu filmde müthiş bir oyunculuk performansı sergiliyor. Çetin ve Selen ülkemizde kendini ispatlamış süper oyuncular. “Çok iyi film” diyerek rotamızı şimdi de ‘Söz' adlı diziye çeviriyoruz.

Vazgeçilmez oldu

Pazartesi akşamları Star TV ekranında yayınlanan ve müthiş bir performansla zirveye oturan ‘Söz' dizisi şu anda ülkemizde en çok konuşulan dizi oldu. Show TV'de yayınlanan ‘İçerde' dizisini de geride bırakarak tüm izleyicilerde birinciliği yakaladı. Geçtiğimiz hafta tüm magazin programları ve haber merkezleri dudağına silikon yaptıran hemşire hanımın konusunu dakikalarca işleyip durdular. Ülkemizin başında bir sürü önemli konu varken bu olayın dakikalarca hatta bir saate yakın işlenmesi çok enteresan. Sebep tabii ki reyting!

Gelecek nesil…

Bayanların yüksek reytingle izlediği bu haberin, haber merkezlerinin ve magazin programlarının ekranlarını bence bu kadar meşgul etmemesi gerekirdi. Uzun lafın kısası, biz gelecek için iyi bir nesil yetiştirmek istiyorsak her şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ekran aslında iyi bir örneklemedir. Çocuklarımız gençlerimiz çok yüksek oranda televizyon seyrediyor. Bu yüzden yapımcıların her şeyi iyi analiz etmesi gerekiyor. Baharın en güzel tatlarından biri yeni açan çiçeklerdir. Biz de baharın tadında sevgi ile kalın diyoruz…